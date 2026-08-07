800 человек эвакуированы при пожаре на складе Wildberries в Екатеринбурге

Прием поставок на объекте временно приостановлен и перенаправлен на другие площадки

07 августа 2026, 12:40, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru

В Екатеринбурге из-за пожара на складе Wildberries, вызванного ударом беспилотника ВСУ, были эвакуированы 800 человек. По словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, никто не пострадал.

«Вражеские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал», — написал он в "Максе".

Жога также отметил, что оперативные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей города.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщила, что после атаки на складе в Екатеринбурге возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты, была проведена своевременная эвакуация всех сотрудников. В настоящее время прием текущих поставок приостановлен и перенаправлен на другие объекты компании.

Ранее amic.ru писал, что пожар начался на складе Wildberries после атаки ВСУ в Самарской области.