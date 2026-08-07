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800 человек эвакуированы при пожаре на складе Wildberries в Екатеринбурге

Прием поставок на объекте временно приостановлен и перенаправлен на другие площадки

07 августа 2026, 12:40, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru
Компания Wildberries / Фото: amic.ru

В Екатеринбурге из-за пожара на складе Wildberries, вызванного ударом беспилотника ВСУ, были эвакуированы 800 человек. По словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги, никто не пострадал.

«Вражеские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал», — написал он в "Максе".

Жога также отметил, что оперативные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей города.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) сообщила, что после атаки на складе в Екатеринбурге возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты, была проведена своевременная эвакуация всех сотрудников. В настоящее время прием текущих поставок приостановлен и перенаправлен на другие объекты компании.

Ранее amic.ru писал, что пожар начался на складе Wildberries после атаки ВСУ в Самарской области.

Происшествия Беспилотники
Читайте также в сюжете: Атаки дронов на склады Wildberries
       

Комментарии 9

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Гость

13:08:55 07-08-2026

а тем временем большинство "сгоревших" товаров, можно найти под их же брендами но от других продавцов, и уже на Алике...!
ну это ли не чудо!?...

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Гость

13:48:19 07-08-2026

Гость (13:08:55 07-08-2026) а тем временем большинство "сгоревших" товаров, можно найти ... ерунда, просто карточки товаров тырят друг у друга

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Гость

14:11:19 07-08-2026

Гость (13:08:55 07-08-2026) а тем временем большинство "сгоревших" товаров, можно найти ...
Так они и были изначально с Алика. Впервые в маркетплейсе?

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Гость

14:35:55 07-08-2026

По прежнему не видел ни одного объяснения, кроме того что называют бредом. Почему не трогают основного конкурента ни кто не даёт

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Гость

15:37:24 07-08-2026

Гость (14:35:55 07-08-2026) По прежнему не видел ни одного объяснения, кроме того что на... Озон - публичная компания с иностранными инвесторами. ВБ - частная

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Гость

16:27:04 07-08-2026

Поразительная чуйка у хозяев ВБ! Аккурат перед "налетом дронов" отказались компенсировать ущерб продавцам от налета дронов. Тут-то эти "дроны" и посыпались кучно. Плюс "похожие" товары резко появились на Алике. Совпадение, думаю...

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Кость

16:41:44 07-08-2026

Капец Валдбериис

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Гость

17:57:15 07-08-2026

Кость (16:41:44 07-08-2026) Капец Валдбериис ... Это давно известно...!

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Гость

17:55:09 07-08-2026

Почему не происходит с озон того, что происходит с ВБ?

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