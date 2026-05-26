Отель "Беловодье" повысил выработку на 16% благодаря бережливым технологиям

Команда подвела итоги полугодового участия в федеральном проекте "Производительность труда"

26 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Подведение итогов участия в отеле "Беловодье" / Фото: КАУ АЦКР

Отель "Беловодье" подвел итоги участия в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". За шесть месяцев команда вместе с экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края изменила работу ключевых служб, сократила потери времени и повысила выработку на пилотном участке на 16%.

С чего начали изменения?

Для первого этапа команда выбрала процессы, которые напрямую влияют на качество санаторно-курортных услуг, удобство гостей и нагрузку на сотрудников. Особое внимание уделили тому, как персонал перемещается между рабочими зонами, как организованы места сотрудников и где теряется время в ежедневных операциях.

Одним из первых направлений стала работа горничных. В службе внедрили принципы 5С: навели порядок в хранении инвентаря, сделали процессы понятнее и убрали лишние действия. Благодаря этому уборка ускорилась на 32%.

После первых результатов новые подходы начали применять и в других подразделениях. Изменения затронули службу приема и размещения гостей, хозяйственный отдел, прачечную и службу питания. Сотрудники прошли обучение инструментам бережливого производства, в том числе на платформе производительность.рф.

Что изменилось?

Комплексная работа помогла синхронизировать службы отеля и улучшить внутренние процессы. На пилотном потоке выработка выросла на 16%. В отеле отмечают, что бережливые инструменты помогли не просто ускорить отдельные операции, а встроить новые правила в ежедневную работу сервиса.

Генеральный директор отеля "Беловодье" Елена Пчельникова отметила, что команда достигла плановых показателей по производительности и финансовой эффективности.

«Мы не просто получили новые инструменты, а интегрировали их в ежедневную логистику сервиса. Главный результат второго этапа — мы наглядно увидели, как системные улучшения конвертируются в чистую прибыль и рост выработки каждого сотрудника», — подытожила Елена Пчельникова.

Теперь команда переходит к масштабированию лучших практик на другие процессы.

Похожие результаты показывают и другие предприятия Алтайского края. Барнаульский "Завод "Энерготех", который выпускает деревообрабатывающее оборудование, увеличил выработку на 19%, почти вдвое сократил время операций, а также снизил объем незавершенного производства и складских запасов на 50%.

Компания "Горизонт", выпускающая продукцию под маркой "Алейский мясокомбинат", тоже развивает бережливые методы. После успешного запуска эталонного потока по производству колбасных изделий предприятие перешло на новый участок и планирует дополнительно улучшить ключевые показатели к 2028 году.

Напомним, в Алтайском крае продолжают принимать заявки на участие в проекте "Производительность труда". Подать заявку можно на сайте производительность.рф. Дополнительную информацию предоставляют в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.