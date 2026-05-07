Почти 80 учреждений соцсферы Алтайского края перейдут на бережливые технологии

В 2026 году новые инструменты начнут применять в образовании, культуре и соцзащите

07 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Больница / Фото Вячеслав Мельников / amic.ru

Почти 80 учреждений социальной сферы Алтайского края в 2026 году начнут применять подходы бережливого производства. Речь идет об организациях образования, культуры и социальной защиты. Новые методы помогут сократить лишние процессы, быстрее решать рабочие задачи и повысить качество услуг для жителей.

Изменения прошлого года

С 2025 года в России начали масштабно менять федеральный проект "Производительность труда", входящий в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

К работе подключили не только предприятия, но и государственные и муниципальные учреждения социальной сферы. Современные управленческие технологии начнут применять больницы, школы, учреждения культуры, соцзащиты и спорта.

По плану, к 2030 году такие организации должны заметно повысить эффективность работы. Для этого на базе федеральных институтов развития создали шесть центров компетенций. Они помогут внедрять готовые решения, собирать удачные практики и передавать их другим учреждениям.

Алтайский край уже включился в работу. В регионе внесли нужные изменения в паспорт регионального проекта.

"В планах на 2026 год – организовать массовое тиражирование лучших практик по повышению производительности труда в 79 организациях образования, соцзащиты и культуры. К 2030 году количество всех организаций социальных отраслей, вошедших в проект, составит более 1500 единиц", – рассказал замминистра экономразвития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов, руководитель регионального проекта Андрей Панченко.

Учреждения соцсферы, как и предприятия базовых несырьевых отраслей, смогут использовать ресурсы ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций производительность.рф.

Стать участником

Напомним, в федеральном проекте "Производительность труда" могут участвовать предприятия базовых несырьевых отраслей с годовой выручкой от 400 млн рублей. Для гостиничного и туристического бизнеса порог ниже – от 180 млн рублей. Подать заявку и найти более подробную информацию можно на платформе производительность.рф. Также консультацию можно получить по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Как ранее сообщал amic.ru, уже более 100 предприятий Алтайского края повысили производственные показатели в рамках федпроекта. Министерство экономического развития региона подтвердило выполнение всех запланированных мероприятий и достижение целевых показателей в пределах выделенного бюджета в прошллом году.