Участник СВО из Ярового прошел стажировку по бережливым технологиям

Александр Потапенко изучил методы повышения производительности труда в рамках программы "Алтай – земля Героев"

08 мая 2026, 13:00, ИА Амител

Александр Потапенко на стажировке / Фото: АЦКР

Участник краевой образовательной программы "Алтай – земля Героев" Александр Потапенко из Ярового завершил стажировку по федеральному проекту "Производительность труда", входящего в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Он изучил инструменты бережливого производства, побывал на предприятиях и увидел, как новые подходы помогают компаниям быстрее решать рабочие задачи и повышать эффективность.

Наставником участника СВО в программе выступает заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Евгений Дешевых.

Практика на предприятиях

Стажировку для Александра Потапенко провели в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда. Специалисты центра рассказали ему о базовых принципах бережливого производства и показали, как предприятия используют методы в ежедневной работе.

Также участник программы посетил производственные площадки ООО ПК "Агро-Индустрия" и ООО "Горизонт", которое выпускает продукцию под торговой маркой "Алейский мясокомбинат". Обе компании уже прошли шестимесячный этап федерального проекта "Производительность труда" и получили первые результаты после внедрения новых подходов.

Такие визиты дают возможность не только изучить теорию, но и посмотреть на реальные изменения внутри предприятий: как сокращают лишние операции, выстраивают более понятные процессы и улучшают производственные показатели.

Бережливый подход в действии

Отдельную часть стажировки посвятили региональной "Фабрике процессов". Это учебно-производственная площадка, где участники проекта отрабатывают инструменты бережливого производства на практике. Формат помогает понять, как даже небольшие изменения в организации труда влияют на скорость работы, экономику предприятия и итоговый результат.

В обучении также использовали ресурсы ИТ-платформы производительность.рф. За счет разных форматов Александр Потапенко смог глубже изучить тему и закрепить полученные знания на практике.

"В ходе стажировки я убедился, что бережливое производство – это не просто набор инструментов, а философия управления, которая помогает предприятиям становиться конкурентоспособнее и в конечном итоге укрепляет экономику региона", – отметил Александр Потапенко.

Сейчас он работает на предприятии "Алтайский Химпром", полученные знания планирует применять в своей работе.

Напомним, программа "Алтай – земля Героев" помогает готовить управленцев из числа участников СВО. После обучения они смогут работать в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Алтайского края.