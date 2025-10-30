Овощи, курица и гречка дорожают. Экономисты объяснили рост цен на продукты в России

У подорожания продукции есть не только сезонные причины

30 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Фрукты. Овощи. Мясо / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Осенью в России подорожали не только сезонные овощи и картофель, но и курица, яйца и гречка. Эксперты отмечают, что рост цен связан с объективными причинами – повышением себестоимости производства, дефицитом кадров и сезонными колебаниями. Об этом пишет "Российская газета".

Зампред ассоциации "Народный фермер" Бабкен Испирян объяснил, что минимальные цены на овощи фиксируются во время сбора урожая, обычно в сентябре. В этом году урожай оказался обильным, что сначала привело к снижению стоимости, но затем началось восстановление цен. По словам специалиста, к концу октября подорожание – обычное явление, так как аграрии несут расходы на хранение продукции.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова отметила, что рост цен на гречку связан со снижением посевных площадей на треть по сравнению с прошлым годом. Производство ранее превышало потребности рынка, из-за чего хозяйства сократили посевы. Сейчас цены восстанавливаются, но рост сдерживают запасы прошлогодней крупы.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко обратила внимание на нестандартную динамику цен на помидоры, яйца и мороженую рыбу. По данным Росстата, с сентября по октябрь 2025 года стоимость свежих помидоров выросла на 43,7%, а яиц – на 9,3%. Причинами стали повышение себестоимости, рост цен на корма и логистические издержки. Рыба дорожает из-за системных проблем – роста затрат на транспортировку и хранение.

По мнению Испиряна, стабилизировать цены поможет внедрение долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями, а также доступные кредиты для фермеров. Это позволит избежать резких скачков стоимости продуктов и снизить влияние инфляции.

Ранее сообщалось, что сахар в России может подорожать на 25–30% в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. К концу текущего года стоимость килограмма сахара может достичь 81 рубля из-за неурожая, и эта отметка станет новой ценовой базой.