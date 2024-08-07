Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы

Например, горячая вода может сильно навредить волосам

07 августа 2024, 14:03, ИА Амител

Волосы / Фото: pxhere.com/ru/photo/970946

Британский парикмахер Пол Уиндл рассказал, какие ошибки чаще всего совершают при мытье головы. Его комментарий был опубликован в издании Hello!

По словам эксперта, одна из самых распространённых ошибок – использование слишком горячей воды. Высокие температуры делают волосы ломкими, поэтому достаточно теплой воды. Она позволит чешуйкам раскрыться и обеспечит чистоту волос.

Также специалист советует не расчесывать мокрые волосы. Они тяжелее, более эластичные и нежные, поэтому расчесывание может привести к ломкости. Лучше расчесать волосы до душа.

Кроме того, Уиндл не рекомендует наносить кондиционер на корни волос. Он также призывает не мыть голову слишком редко. Хотя сейчас многие стараются мыть голову реже, нужно быть осторожнее. Избыток жира может закупорить поры на коже головы и вызвать проблемы.