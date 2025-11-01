Праздничные мероприятия подготовили парки, музеи и политические партии

01 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

День народного единства в Барнауле отмечается ежегодно: проводятся праздничные мероприятия и объявляется выходной. В этом году на ноябрьских праздниках россияне отдыхают три дня: с 2 по 4 ноября включительно. Как можно провести их в Барнауле – читайте в материале amic.ru.

Парки культуры и отдыха

В парке "Арлекино" 2 ноября в 16:00 пройдет финал караоке-проекта "Голос города". Конкурс проходит с 25 октября в несколько этапов среди уличных артистов. «На одной сцене выступят лучшие участники проекта, чьи голоса звучали на улицах и площадках Барнаула все это время. Музыка, эмоции, драйв и теплая атмосфера гарантированы», – сообщается в соцсетях "Арлекино".

Зоопарк "Лесная сказка" с 25 октября по 4 ноября ежедневно в 14:00 проводит акцию "Зоопарк с сокровищами". Юные посетители смогут принять участие в игре, в которой, следуя подсказкам рядом с вольерами, они смогут найти секретную записку и получить подарок от зоопарка. Также 1 и 2 ноября в 16:00 пройдут обзорные экскурсии по зоопарку, сообщили корреспонденту amic.ru в парке.

Парк культуры и отдыха "Центральный" 2 ноября с 16:00 до 19:00 проведет развлекательную программу, в которую будут входить розыгрыши призов, шоу с ростовыми куклами, выступления барнаульских вокалистов и шоу дымных пузырей. Также в течение дня в парке будут работать аттракционы, сообщается в соцсетях парка.

Музеи

2 ноября в 16:00 в Алтайском краеведческом музее начнется программа "Ночь искусств". На выставочной площадке музея (ул. Ползунова, 39) выступит казачий ансамбль "Услада". Солисты исполнят песни о казаках и русские народные песни. А в купеческом доме В. И. Зубова (Красноармейский, 28) в 16:00 состоится "Музыкальный вечер в купеческой гостиной" с Неонилой Нойкиной, преподавателем Барнаульской музыкальной школы № 2. Билеты на мероприятия стоят от 80 до 170 рублей.

Государственный музей литературы, искусства и культуры Алтая в рамках акции "Ночь искусств" 2 ноября также проводит серию мероприятий. В 13:00 и 15:00 состоятся "Малые музейные бродилки" для детей, в которых юные посетители смогут пройти по русской избе. 2 ноября в музее будут открыты выставки работ народного мастера Алтайского края Ю. Наумовой и ее учеников и краевого детско-юношеского конкурса художественных работ "Природы хрупкая душа". В этот же день с 12:00 до 15:00 запланирована интерактивная программа "Мастерская речи" студии актерского и ораторского мастерства "Примус". С 14:00 до 14:45 состоится концерт учащихся и преподавателей Барнаульской детской музыкальной школы № 5 "В единстве народа – сила России". Входные билеты на "Ночь искусств" в ГМИЛИКА стоят от 50 до 150 рублей.

В Государственном художественном музее 2 ноября с 12:00 до 20:00 состоятся выставки народных художественных промыслов "Сокровища России", православного искусства "Небесные всадники" и тактильных копий живописных произведений "Искусство прикосновений". А еще в музее пройдет выставка "40 квадратов любви" барнаульской художницы Ольги Поповой. Также можно будет сходить на квизы по "Сокровищам России" и "40 квадратам любви". Билет на мероприятия стоит 260 рублей, для студентов, школьников и пенсионеров – 130 рублей (билет действителен на все мероприятия дня).

Киноафиша

Отличным выбором будет сходить в кинотеатр на ноябрьских праздниках. В эти дни покажут "Алису в стране чудес" по культовой сказке Льюиса Кэролла. Увидеть ее можно в кинотеатрах "Пионер" в 11:00, 12:30, 15:30, 17:40 и 20:00 и "Формула" в 12:20, 15:20 и 18:30 в каждый из ноябрьских выходных. Билеты на сеансы стоят от 350 до 800 рублей.

Также можно сходить на семейный фильм "Горыныч" о моряке, который попал в русскую сказку. По ходу фильма герой приручил маленького дракончика Горыныча, сразился с непобедимым силачом Бамбулой и встретил принцессу. Фильм также покажут в "Пионере" (11:30, 13:20, 15:50, 18:00, 20:10) и "Формуле (11:55, 13:50, 15:45, 17:30, 19:30) в каждый из праздничных дней. Билеты на "Горыныча" стоят от 330 до 420 рублей.

Для любителей приключенческих фильмов покажут "Мажора в Дубае" – продолжение российского сериала "Мажор". Лучший друг главного героя сериала Соколовского мечтает устроить свадьбу и решает самостоятельно заработать на нее денег. Для этого он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой, попадает в криминальную авантюру и зовет приятеля на помощь. В "Пионере" в каждый из ноябрьских выходных "Мажора" покажут в 10:00, 11:55, 14:10, 15:50, 16:05, 18:05, 20:20 и 22:30. В "Формуле" сеансы пройдут в 09:50, 16:20, 19:20, 20:40 и 21:20. Билеты на сеансы будут стоить от 300 до 800 рублей.

А еще покажут мультфильм "Финник-2". В продолжении истории главный герой-домовой потеряет способность быть невидимым и поставит под угрозу секретность других домовых. Картину также покажут в каждый из праздничных дней. Сеансы в "Формуле" пройдут в 11:50, а в "Пионере" – в 10:00, 12:00, 13:55 и 14:10. Билеты на мультфильм будут стоить от 300 до 800 рублей.

Мероприятия от политических партий

Партия "Новые люди" стала организатором проекта "Голос города", финал которого пройдет в парке "Арлекино" 2 ноября – ранее сообщили аmic.ru.

ЛДПР собирается провести праздничный митинг-концерт 4 ноября в 12:00 около кинотеатра "Россия". В мероприятии примут участие творческие коллективы города, а гости получат праздничную атрибутику.

"Единая Россия" организует концерт "Вольная душа казачества" 4 ноября в 16:00 в Штабе общественной поддержки партии. Казаки познакомят гостей со своими традициями, творчеством и историей.

КПРФ планирует проигнорировать 4 ноября и отметить день Октябрьской революции 7 ноября. Партия организует митинг на площади Советов около памятника Ленину в 17:30.

Куда еще можно сходить

В барнаульском нерпинарии 2, 3 и 4 ноября пройдет несколько представлений с программой "Нерпы-кинозвезды". Посмотреть на милых животных можно будет в каждый из дней в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Цена билета на представление составляет 600 рублей.

Барнаульский планетарий 2 ноября проведет несколько полнокупольных шоу. В 11:00 самые маленькие зрители смогут увидеть "Звездные приключения дракоши". В 13:00 состоится показ "Удивительного путешествия по Солнечной системе", а в 15:00 – программы "Солнце и жизнь Земли". Цена входного билета на все сеансы – 300 рублей (для студентов стоимость входного билета – 275 рублей). 3 ноября в планетарии в 11:00 покажут купольное шоу "Путеводные звезды", в 12:00 – "За краем небес", в 13:00 – "Обитаемая луна", а в 15:00 пройдет еще один показ "Удивительного путешествия по Солнечной системе". Цена билета на все программы – также 275–300 рублей.