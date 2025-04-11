"Снимают с деревьев". Полицейские начали разгонять фанатов Паши Техника

Церемония прощания с рэпером проходит в храме Петра и Павла в Лефортово

11 апреля 2025, 17:56, ИА Амител

Прощание с Пашей Техником в Москве / Фото: Baza

На церемонии прощания с рэпером Пашей Техником в Москве началась сильная давка. Поклонники музыканта перелезают через забор храма, карабкаются на деревья и крыши зданий, чтобы лучше видеть происходящее.

"Фанатов Паши Техника снимают с деревьев, полицейские начали разгонять поклонников рэпера, которые пришли на прощание с исполнителем", – пишет Baza.

Telegram-канал также отмечает, что многих людей приходится отгонять от проезжей части – толпа уже не помещается на территории рядом с храмом, многие падают на дорогу через пластиковые ограждения. Как сообщает Mash, из-за этого на Солдатской улице затруднено движение, автомобили "с трудом проезжают через людей".

По данным канала, полицейские задержали на церемонии уже нескольких человек. Так, в автозак попал друг Техника, который запускал над храмом дрон. Также, со слов очевидцев, задержали девушку, которая вышла на проезжую часть.

"Полицейские продолжают вылавливать чересчур активных подростков, которые перелезают через заборы и рвут одежду, чтобы попасть на территорию храма", – говорится в одной из публикаций.

Более того, звучат предположения, что большая часть желающих проститься с Техником пришли на церемонию под наркотиками, передает Shot.

Ранее сообщалось, что у храма Петра и Павла, в котором проходит церемония, так много людей, что на место приехал ОМОН. Родственники Техника просят его поклонников успокоиться и вести себя тише. Вход на территорию церкви уже закрыли.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.