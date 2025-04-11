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"Снимают с деревьев". Полицейские начали разгонять фанатов Паши Техника

Церемония прощания с рэпером проходит в храме Петра и Павла в Лефортово

11 апреля 2025, 17:56, ИА Амител

Прощание с Пашей Техником в Москве / Фото: Baza
Прощание с Пашей Техником в Москве / Фото: Baza

На церемонии прощания с рэпером Пашей Техником в Москве началась сильная давка. Поклонники музыканта перелезают через забор храма, карабкаются на деревья и крыши зданий, чтобы лучше видеть происходящее.

"Фанатов Паши Техника снимают с деревьев, полицейские начали разгонять поклонников рэпера, которые пришли на прощание с исполнителем", – пишет Baza.

Telegram-канал также отмечает, что многих людей приходится отгонять от проезжей части – толпа уже не помещается на территории рядом с храмом, многие падают на дорогу через пластиковые ограждения. Как сообщает Mash, из-за этого на Солдатской улице затруднено движение, автомобили "с трудом проезжают через людей".

По данным канала, полицейские задержали на церемонии уже нескольких человек. Так, в автозак попал друг Техника, который запускал над храмом дрон. Также, со слов очевидцев, задержали девушку, которая вышла на проезжую часть.

"Полицейские продолжают вылавливать чересчур активных подростков, которые перелезают через заборы и рвут одежду, чтобы попасть на территорию храма", – говорится в одной из публикаций.

Более того, звучат предположения, что большая часть желающих проститься с Техником пришли на церемонию под наркотиками, передает Shot.

Ранее сообщалось, что у храма Петра и Павла, в котором проходит церемония, так много людей, что на место приехал ОМОН. Родственники Техника просят его поклонников успокоиться и вести себя тише. Вход на территорию церкви уже закрыли.

Напомним, Пашу Техника экстренно госпитализировали в Таиланде, где он находился на отдыхе, в конце марта. Сообщалось, что у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Артиста ввели в кому, в которой он провел больше недели. Врачи предупреждали близких Паши Техника, что шансы на его выздоровление минимальны. На фоне полиорганной недостаточности у музыканта начали отказывать органы, включая печень и почки.

4 апреля исполнитель пережил клиническую смерть, но медики смогли его реанимировать. В ночь на 5 апреля Паша Техник умер от септического шока. Согласно опубликованному заключению, к кончине 40-летнего рэпера привели острые дыхательная и почечная недостаточность, а также неуточненная пневмония.

Москва Знаменитости полиция

Комментарии 17

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Гость

17:58:43 11-04-2025

оспади
вот смотрю на фото к статье.
эти же лет через 10 плодиться начнут.

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Гость

18:03:05 11-04-2025

Дураков на Руси на сто лет припасено... (с) А эти малолетние имбицилы ничем от дураков не отличаются. Раз такого кумира выбрали...

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Гость

18:25:17 11-04-2025

Гость (18:03:05 11-04-2025) Дураков на Руси на сто лет припасено... (с) А эти малолетние... Получается, что Паша техник это Высоцкий или Цой нашего времени для молодежи.

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Гость

19:08:54 11-04-2025

Гость (18:25:17 11-04-2025) Получается, что Паша техник это Высоцкий или Цой нашего врем... Я хз, кто для вашего времени этот сантехник... А Высоцкий и Цой себя зарекомендовали и не одной песней...

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Гость

19:53:15 11-04-2025

Гость (19:08:54 11-04-2025) Я хз, кто для вашего времени этот сантехник... А Высоцкий и ... И эти не айс

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Гость

20:08:16 11-04-2025

Гость (19:08:54 11-04-2025) Я хз, кто для вашего времени этот сантехник... А Высоцкий и ... Ну про Высоцкого и Цоя также говорило старшее поколение) Мы же Зыкину с Лещенко тоже не слушаем, а старшее поколение ими восхищалось!)))если его столько молодежи пришло провожать, значит, что то такое в нем было для них... у каждого поколения свои кумиры.

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Гость

07:11:34 12-04-2025

Гость (20:08:16 11-04-2025) Ну про Высоцкого и Цоя также говорило старшее поколение) Мы... вполне себе слушаем. и даже Моцарта с Шостаковичем

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Гость

08:31:25 12-04-2025

Гость (07:11:34 12-04-2025) вполне себе слушаем. и даже Моцарта с Шостаковичем... И сколько вас таких среди молодежи? 😄😁

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Гость

20:01:01 11-04-2025

Гость (18:25:17 11-04-2025) Получается, что Паша техник это Высоцкий или Цой нашего врем... -------
Или Юра Хой (Клинских)...

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Гость

07:48:36 12-04-2025

Гость (18:25:17 11-04-2025) Получается, что Паша техник это Высоцкий или Цой нашего врем... нельзя сравнивать высоцкого с цоем или этим техником. это как фортепиано и детскую дудка сравнивать.

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Гость

18:11:03 11-04-2025

Зачем про него пишут каждый день? Знать не знаю про него🤷

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Атеист

18:44:51 11-04-2025

Гость (18:11:03 11-04-2025) Зачем про него пишут каждый день? Знать не знаю про него🤷... Зачем его отпевают??? Сам ведь эту дрянь принимал...

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Гость

07:15:44 12-04-2025

Атеист (18:44:51 11-04-2025) Зачем его отпевают??? Сам ведь эту дрянь принимал... ... каков поп, таков и приход

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серый

20:09:33 11-04-2025

наркалыга

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Гость

20:10:32 11-04-2025

Каков исполнитель - таковы и поклонники.

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Гость

22:47:52 11-04-2025

Гость (20:10:32 11-04-2025) Каков исполнитель - таковы и поклонники. ... Согл. Грустно это...

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Гость

21:46:22 11-04-2025

Основная масса пришедших узнала о его существовании неделю назад. Пришли на ХАЙП.

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