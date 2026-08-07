Пассажиров в России будут по-новому предупреждать об отмене поездов

Отдельный порядок сохранится для случаев, когда поезд задерживается на станции отправления пассажира

07 августа 2026, 12:17, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России изменится порядок информирования пассажиров поездов дальнего следования. Перевозчики будут направлять сведения об отмене рейса, корректировке маршрута или замене подвижного состава на мобильный телефон либо электронную почту пассажира. Это следует из приказа Минтранса России, с которым ознакомилось РИА Новости.

Сейчас правила предусматривают возможность оставить номер телефона или другой способ связи при покупке билета. После вступления изменений в силу порядок предоставления контактных данных будет прописан иначе.

«Внести изменения в правила перевозок пассажиров <…> Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года <…> При оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона (при наличии) или адрес электронной почты (при наличии) для его информирования», — говорится в новых правилах.

Указанные пассажиром контакты перевозчик должен будет использовать для передачи информации о существенных изменениях предстоящей поездки.

«На указанный пассажиром при оформлении проездного документа (билета) номер мобильного телефона (при наличии) или адрес электронной почты (при наличии) перевозчиком должна быть направлена информация об отмене поезда, указанного в проездном документе (билете), изменении маршрута следования поезда, установленного расписанием, а также о замене железнодорожного подвижного состава», — сказано в документе.

Отдельный порядок сохранится для случаев, когда поезд задерживается на станции отправления пассажира. Способ и правила такого оповещения будут определяться самим перевозчиком.