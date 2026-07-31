Новые правила перевозок в поездах вступят в силу с сентября

Изменения также направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью

31 июля 2026, 13:48, ИА Амител

Поезд. Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 сентября 2026 года в России вступят в силу обновленные правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Изменения предусмотрены приказом Минтранса, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, при покупке билета на поезд дальнего следования пассажиры по-прежнему должны указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. При этом перевозчики будут обязаны оперативно уведомлять их об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава.

«Изменения также направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для людей с инвалидностью. Пассажиры, использующие кресла-коляски, смогут приобретать билеты на специально оборудованные места в приоритетном порядке, а количество таких мест, доступных для свободной продажи, будет ограничено», — отмечается в публикации.

Кроме того, маломобильные граждане, которым не требуется специальная каталка, смогут оформить билеты на специализированные места не раньше чем за десять суток до отправления поезда. Предполагается, что это позволит сохранить их доступность на ранних этапах продажи.

Новые правила также запрещают сопровождающим занимать специальные места без присутствия пассажира с инвалидностью. Помимо этого, отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда исключительно через кассу.