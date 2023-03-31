Пассажирский автобус протаранил забор после столкновения с легковушкой в Барнауле

Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя

31 марта 2023, 15:31, ИА Амител

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Автобус после столкновения с легковушкой выехал с дороги и протаранил забор. Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя пассажирского транспорта. Легковой автомобиль выбросило на трамвайные пути. Машина заблокировала движение.



На месте работают медики и сотрудники полиции.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.