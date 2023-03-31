Пассажирский автобус протаранил забор после столкновения с легковушкой в Барнауле
Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя
31 марта 2023, 15:31, ИА Амител
Авария с участием пассажирского автобуса произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "В курсе 22".
Автобус после столкновения с легковушкой выехал с дороги и протаранил забор. Предварительно, причиной аварии стало плохое самочувствие водителя пассажирского транспорта. Легковой автомобиль выбросило на трамвайные пути. Машина заблокировала движение.
На месте работают медики и сотрудники полиции.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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