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Мэр Барнаула поручил начать подготовку к паводку

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий

27 января 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк указал руководителям районных администраций на необходимость уже сегодня начинать подготовку к противопаводковым мероприятиям.

Как сообщили в мэрии, их запланировано более 50.

На совещании градоначальник поручил уделить особое внимание состоянию гидротехнических сооружений, а также мероприятиям по отведению склоновых стоков и своевременному проведению конкурсов на выполнение противопаводковых работ.

Также Франк потребовал усилить борьбу с гололедом в Барнауле.

Барнаул Паводок

Комментарии 2

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Гость

18:35:10 27-01-2024

Пусть лёд песком посыпят

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Гость

22:32:41 27-01-2024

Они опять что-то знают...Ожидаются небывалые осадки? Снега у нас практически нет, надо готовиться к засухе. Или сначала надо распилить паводковые денежки..

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