Мэр Барнаула поручил начать подготовку к паводку

В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий

27 января 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк указал руководителям районных администраций на необходимость уже сегодня начинать подготовку к противопаводковым мероприятиям.

Как сообщили в мэрии, их запланировано более 50.

На совещании градоначальник поручил уделить особое внимание состоянию гидротехнических сооружений, а также мероприятиям по отведению склоновых стоков и своевременному проведению конкурсов на выполнение противопаводковых работ.

Также Франк потребовал усилить борьбу с гололедом в Барнауле.