Мэр Барнаула поручил начать подготовку к паводку
В районах города планируют провести более 50 противопаводковых мероприятий
27 января 2024, 14:25, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк указал руководителям районных администраций на необходимость уже сегодня начинать подготовку к противопаводковым мероприятиям.
Как сообщили в мэрии, их запланировано более 50.
На совещании градоначальник поручил уделить особое внимание состоянию гидротехнических сооружений, а также мероприятиям по отведению склоновых стоков и своевременному проведению конкурсов на выполнение противопаводковых работ.
Также Франк потребовал усилить борьбу с гололедом в Барнауле.
18:35:10 27-01-2024
Пусть лёд песком посыпят
22:32:41 27-01-2024
Они опять что-то знают...Ожидаются небывалые осадки? Снега у нас практически нет, надо готовиться к засухе. Или сначала надо распилить паводковые денежки..