Пенсионерка погибла под колесами авто, переходя дорогу в неположенном месте в Камне-на-Оби
В момент аварии водитель двигался с превышением скорости
23 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
В Камне-на-Оби 21 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Около 20:17 на улице Гагарина, 54, 21-летний водитель автомобиля "Тойота Алекс", двигаясь в сторону улицы Каменской, совершил наезд на пешехода.
«Жертвой оказалась 69-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте, находясь в зоне видимости перекрестка», – отметили в ведомстве.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
12:55:38 23-09-2025
21-летний водитель автомобиля "Тойота Алекс",сядет ни за что.
13:27:17 23-09-2025
Гость (12:55:38 23-09-2025) 21-летний водитель автомобиля "Тойота Алекс",сядет ни за что... Со своей любовью к скорости, мог в гонках формулы получать призы.