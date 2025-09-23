Пенсионерка погибла под колесами авто, переходя дорогу в неположенном месте в Камне-на-Оби

В момент аварии водитель двигался с превышением скорости

23 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

В Камне-на-Оби 21 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Около 20:17 на улице Гагарина, 54, 21-летний водитель автомобиля "Тойота Алекс", двигаясь в сторону улицы Каменской, совершил наезд на пешехода.

«Жертвой оказалась 69-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте, находясь в зоне видимости перекрестка», – отметили в ведомстве.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

