Появилось видео момента наезда Subaru на женщину, переходившую улицу в Новоалтайске
Жители района отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно
21 сентября 2025, 13:00, ИА Амител
В Новоалтайске на улице Анатолия, 92, произошел наезд на пешехода. Момент аварии попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Subaru. На кадрах видно, как пострадавшая остается лежать на зебре, а рядом останавливается машина с включенной аварийной сигнализацией.
«Как житель района могу сказать, что это далеко не первая такая ситуация, весь район уже множество раз писал обращение в ГАИ с просьбой об установке светофора. За сентябрь 2025 года мы уже пишем второй раз, но результата нет!» – рассказала местная жительница Дарья.
Состояние пострадавшей и обстоятельства ДТП уточняются.
13:36:47 21-09-2025
Ё-маё, зачем же она побежала под машину? Ведь остановилась, посмотрела и побежала...
17:21:12 21-09-2025
Гость (13:36:47 21-09-2025) Ё-маё, зачем же она побежала под машину? Ведь остановилась, ... точно, сначала надо было дождаться чтобы зеленый позеленел, потом помолиться, а только потом перейти дорогу. Вот ведь какая недотепа.
15:43:14 21-09-2025
По-любому в телефоне был, потому что не видел человека на дороге. Продавай, сынок Субару, отдавай женщине деньги и ходи пешком, но сначала посиди в лагере на Дорожной, 30, лет 5.
17:48:40 21-09-2025
Господи какой ужасссс
22:02:48 21-09-2025
На кол водилу в публичном месте, за сбитого человека на пешеходном переходе оправданий быть не может.
23:20:36 21-09-2025
светофор ставят после 4х трупов , как-то один гаишник в барнауле так выразился