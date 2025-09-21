Появилось видео момента наезда Subaru на женщину, переходившую улицу в Новоалтайске

Жители района отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно

21 сентября 2025, 13:00, ИА Амител

В Новоалтайске на улице Анатолия, 92, произошел наезд на пешехода. Момент аварии попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль Subaru. На кадрах видно, как пострадавшая остается лежать на зебре, а рядом останавливается машина с включенной аварийной сигнализацией.

«Как житель района могу сказать, что это далеко не первая такая ситуация, весь район уже множество раз писал обращение в ГАИ с просьбой об установке светофора. За сентябрь 2025 года мы уже пишем второй раз, но результата нет!» – рассказала местная жительница Дарья.

Состояние пострадавшей и обстоятельства ДТП уточняются.