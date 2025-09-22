"Сбила двух девушек". Подробности ДТП на переходе на проспекте Социалистическом в Барнауле

Пострадавших доставили в больницу

22 сентября 2025, 13:11, ИА Амител

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 22 сентября в Барнауле на проспекте Социалистическом произошло ДТП с наездом на двух несовершеннолетних пешеходов.

По информации городской Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулем автомобиля "Рено Меган" двигалась по проспекту Социалистическому от проспекта Строителей в сторону улицы Молодежной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двух девушек 2008 года рождения. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения машины.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле.