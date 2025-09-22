НОВОСТИПроисшествия

"Сбила двух девушек". Подробности ДТП на переходе на проспекте Социалистическом в Барнауле

Пострадавших доставили в больницу

22 сентября 2025, 13:11, ИА Амител

Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru
Женщину сбили на пешеходном переходе в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 22 сентября в Барнауле на проспекте Социалистическом произошло ДТП с наездом на двух несовершеннолетних пешеходов.

По информации городской Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулем автомобиля "Рено Меган" двигалась по проспекту Социалистическому от проспекта Строителей в сторону улицы Молодежной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двух девушек 2008 года рождения. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения машины.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Hyundai Solaris сбил девушку на пешеходном переходе в Барнауле.

Появилось видео момента наезда Subaru на женщину, переходившую улицу в Новоалтайске

Жители района отмечают, что подобные ситуации происходят регулярно
Комментарии 10

ВВП

14:09:12 22-09-2025

Почти каждый день одно и тоже

Евгений Иванов

14:51:08 22-09-2025

Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать трансформацию в безопасный и комфортный город доброжелательный ко всем пребывающим на вокзалы можно от проспекта Строителей. Запрет на въезд на первых 400 метрах, с возможностью парковки ниже с въездом со стороны улицы Молодежной сделал бы наш город значительно комфортнее и привлекательнее. Только такие и подобные меры помогут разгрузить городские улицы центра города и снизить Число ДТП.

Гость

15:24:06 22-09-2025

Евгений Иванов (14:51:08 22-09-2025) Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать тра... Что за бред ! В дурдоме двери забыли закрыть ?

Евгений Иванов

15:37:31 22-09-2025

Похоже. В администрации города не понимают, что особенно в центральной части города приоритет на улицах должен быть не у скорости и количества транспорта, а у пешеходов и у безопасности. У сумасшедшей градостроительной политике не может быть иного результата. Все комфортные города мира имеют на порядок меньшее число ДТП и смертей от них только блогадаря иным приоритетам на улицах.

Гость

15:57:21 22-09-2025

Евгений Иванов (15:37:31 22-09-2025) Похоже. В администрации города не понимают, что особенно в ц... Градостроительной политики нет, кто заплатил - тот и творит "дичь".

Гость

15:56:19 22-09-2025

Гость (15:24:06 22-09-2025) Что за бред ! В дурдоме двери забыли закрыть ?... Согласен, бред.

Гость

16:10:38 22-09-2025

Евгений Иванов (14:51:08 22-09-2025) Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать тра... Нас в школе учили, подошел к дороге посмотрел налево, направо убедился что пропускают - тогда иди!
А сейчас учат что пешеход всегда прав! И он прав, но смотреть и думать-то надо!

Гость

17:36:09 22-09-2025

Гость (16:10:38 22-09-2025) Нас в школе учили, подошел к дороге посмотрел налево, направ... Да и водители наверное не такие слепошарые были - аж оптом пешеходов сбивают.

Евгений Иванов

18:06:29 22-09-2025

Меры по снижению уровня ДТП изобрел не я. Можно повторять бесконечно, что практика ограничения транспорта за счёт расширения пешеходных зон это бред, но статистика вещь неподкупная. В странах, где меры ограничения адекватны, парковки платные, в центре города проезжую часть не множат, а сужают, скорость ограничивают уровень ДТП на порядок ниже. И городов с такими подходами все больше в мире. Называ то это бредом по меньшей мере безответственно.

Гость

19:56:20 22-09-2025

субъективно, один из самых плохих пешеходных переходов в городе

