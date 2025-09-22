"Сбила двух девушек". Подробности ДТП на переходе на проспекте Социалистическом в Барнауле
Пострадавших доставили в больницу
22 сентября 2025, 13:11, ИА Амител
Утром 22 сентября в Барнауле на проспекте Социалистическом произошло ДТП с наездом на двух несовершеннолетних пешеходов.
По информации городской Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулем автомобиля "Рено Меган" двигалась по проспекту Социалистическому от проспекта Строителей в сторону улицы Молодежной и на нерегулируемом пешеходном переходе сбила двух девушек 2008 года рождения. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения машины.
На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. По факту аварии проводится проверка.
14:09:12 22-09-2025
Почти каждый день одно и тоже
14:51:08 22-09-2025
Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать трансформацию в безопасный и комфортный город доброжелательный ко всем пребывающим на вокзалы можно от проспекта Строителей. Запрет на въезд на первых 400 метрах, с возможностью парковки ниже с въездом со стороны улицы Молодежной сделал бы наш город значительно комфортнее и привлекательнее. Только такие и подобные меры помогут разгрузить городские улицы центра города и снизить Число ДТП.
15:24:06 22-09-2025
Евгений Иванов (14:51:08 22-09-2025) Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать тра... Что за бред ! В дурдоме двери забыли закрыть ?
15:37:31 22-09-2025
Похоже. В администрации города не понимают, что особенно в центральной части города приоритет на улицах должен быть не у скорости и количества транспорта, а у пешеходов и у безопасности. У сумасшедшей градостроительной политике не может быть иного результата. Все комфортные города мира имеют на порядок меньшее число ДТП и смертей от них только блогадаря иным приоритетам на улицах.
15:57:21 22-09-2025
Евгений Иванов (15:37:31 22-09-2025) Похоже. В администрации города не понимают, что особенно в ц... Градостроительной политики нет, кто заплатил - тот и творит "дичь".
15:56:19 22-09-2025
Гость (15:24:06 22-09-2025) Что за бред ! В дурдоме двери забыли закрыть ?... Согласен, бред.
16:10:38 22-09-2025
Евгений Иванов (14:51:08 22-09-2025) Проспект Социалистический должен быть пешеходным. Начать тра... Нас в школе учили, подошел к дороге посмотрел налево, направо убедился что пропускают - тогда иди!
А сейчас учат что пешеход всегда прав! И он прав, но смотреть и думать-то надо!
17:36:09 22-09-2025
Гость (16:10:38 22-09-2025) Нас в школе учили, подошел к дороге посмотрел налево, направ... Да и водители наверное не такие слепошарые были - аж оптом пешеходов сбивают.
18:06:29 22-09-2025
Меры по снижению уровня ДТП изобрел не я. Можно повторять бесконечно, что практика ограничения транспорта за счёт расширения пешеходных зон это бред, но статистика вещь неподкупная. В странах, где меры ограничения адекватны, парковки платные, в центре города проезжую часть не множат, а сужают, скорость ограничивают уровень ДТП на порядок ниже. И городов с такими подходами все больше в мире. Называ то это бредом по меньшей мере безответственно.
19:56:20 22-09-2025
субъективно, один из самых плохих пешеходных переходов в городе