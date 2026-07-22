Переписки пользователей чат-бота DeepSeek попали в открытый доступ

Подобные ситуации возможны практически в любой цифровой системе, если допущены ошибки в настройке сайта или базы данных

22 июля 2026, 21:38, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Часть переписок пользователей с китайским чат-ботом DeepSeek оказалась в открытом доступе и стала индексироваться поисковой системой Google. Об этом РИА Новости сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, речь идет не обо всей базе данных сервиса, а лишь о части пользовательских запросов.

«Это не весь DeepSeek, надо это понимать четко. Это часть запросов, небольшая, тем не менее, конечно, из этого формируется история», — сказал Муртазин.

Эксперт предположил, что причиной утечки могла стать ошибка при настройке прав доступа.

«Кто-то из разработчиков DeepSeek просто не позаботился о том, чтобы правильно настроить права доступа, поэтому поисковая машина, собственно говоря, смогла найти всю эту информацию», — пояснил он.

По словам Муртазина, подобные ситуации возможны практически в любой цифровой системе, если допущены ошибки в настройке сайта или базы данных. В таком случае поисковые роботы могут проиндексировать информацию, которая не предназначалась для публичного доступа.