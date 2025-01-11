Перевернувшаяся фура перекрыла трассу Новосибирск — Кемерово

Грузовик лежит на дороге с ночи

11 января 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: Ishant Mishra / unsplash.com

Пробка из сотни машин образовалась на трассе Новосибирск – Кемерово, пишет Mash Siberia.

Причиной гигантского затора стала перевернувшаяся фура.

По словам очевидцев, грузовик попал в ДТП ночью и до сих пор лежит на дороге. Водители не могут объехать препятствие.

"Пробка начинается через несколько километров от Мошково и заканчивается за 54 километра от Болотного", – отмечается в публикации.