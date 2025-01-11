Перевернувшаяся фура перекрыла трассу Новосибирск — Кемерово
Грузовик лежит на дороге с ночи
11 января 2025, 14:30, ИА Амител
Фото: Ishant Mishra / unsplash.com
Пробка из сотни машин образовалась на трассе Новосибирск – Кемерово, пишет Mash Siberia.
Причиной гигантского затора стала перевернувшаяся фура.
По словам очевидцев, грузовик попал в ДТП ночью и до сих пор лежит на дороге. Водители не могут объехать препятствие.
"Пробка начинается через несколько километров от Мошково и заканчивается за 54 километра от Болотного", – отмечается в публикации.
14:36:06 11-01-2025
С тем же успехом эта трасса из Новосибирска в Томск. Хотя в Томск можно проехать и левым берегом Оби через Колывань-Кожевниково, но здесь будет чуть короче и дорога лучше.