Первый "Креатон": эксперты прокачали туризм Алтайского края
И разработали реальные проекты по повышению туристического трафика в регион
20 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
С 7 по 9 апреля прошёл первый КРЕАТивный марафОН (креатон) Altai Travel Create* в Алтайском крае. Это было масштабное событие по созданию маркетинговых решений для индустрии туризма в регионе. Организатором мероприятия выступила АНО "Туристский информационный центр Алтайского края".
На марафоне собрались сразу 60 профессионалов из сферы продвижения и туризма, которые решали семь разноплановых кейсов, связанных с путешествиями. На реализацию лучшего проекта было выделено 500 тыс. рублей.
"Формат “креатона” – это высокий уровень интенсивности работы и неравнодушия. Специалистов собрали не выгрузить свою креативность, а разработать реальные проекты по повышению туристического трафика в регион, которые можно реализовать в ближайшее время и за реальные деньги. Круто была интегрирована работа экспертов в проекте. Семь экспертов из сферы туризма и семь – из маркетинга помогали нам в проработке идей. При этом внутри “креатона” было много перекрёстных коммуникаций с ними. Каждый эксперт, как новый этап проверки идеи на жизнестойкость", – отметила директор по маркетингу медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева.
От медиагруппы на мероприятие прошли представители Digital-агентства Zavod и маркетинговой команды холдинга. Они вошли в состав команд по направлениям "На машине по Алтаю" и "Сити-брейк" и решали сразу несколько кейсов.
Также занимались разработкой проектов:
- "Тропы";
- "Надежное плечо";
- "Событийный туризм";
- "Гастрономический туризм";
- "Детям про Алтайский край";
- "Что такое ТИЦ".
Под этими кодовыми названиями команды разрабатывали продукты и их стратегию внедрения в текущую туристическую кампанию края, обучались на сессиях с экспертами и участвовали в массовом нетворкинге.
Экспертная комиссия высоко оценила работу участников и настоятельно порекомендовала применить разработанные проекты на практике.
"Это были очень насыщенные выходные. Туризм для меня – это новое направление, поэтому погружаться в рабочий процесс было особенно интересно. Хочу отметить образовательную составляющую площадки: нейросети, креативные методики, специфика продвижения городов и регионов. Эксперты выдавали информацию очень ёмко, не забывая подкреплять теорию кейсами или практической составляющей. Я получил крутые инсайты, которые, более чем уверен, пригодятся в дальнейшем", – говорит ведущий дизайнер Digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский.
*Altai Travel Create ("Алтай Тревел Криэйт")
Digital-агентство ZAVOD
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