Меню, семейные экскурсии и бонусы. Что нового в ресторане "Где Раки" в Барнауле

В заведении обновили блюда, запустили программу лояльности и проводят детские шоу-экскурсии на собственную "Раковую ферму Алтая"

03 сентября 2026, 11:20, ИА Амител erid: 2W5zFHrd3Y5

Позиция из меню ресторана "Где раки" / Фото: Дмитрий Днепровский

Еще несколько лет назад многие гости приходили в барнаульский ресторан "Где Раки" прежде всего за фирменными блюдами из ракообразных. Сегодня это уже полноценный гастрономический проект, где можно попробовать разные блюда, провести время с семьей или большой компанией, а еще — отправиться на необычную, но очень увлекательную экскурсию.

Вкус Алтая на большом семейном фестивале

Команда "Где Раки" продолжает развивать заведение: участвует в городских событиях, обновляет меню, создает новые форматы для гостей и делает акцент на том, чтобы каждый визит оставлял приятные впечатления.

Одним из таких событий стало участие в V семейном гастрономическом фестивале "Алтайские бренды. Продукты для здоровья". 22 августа команда "Где Раки" представила свою продукцию в парке "Изумрудный". Гости фестиваля смогли познакомиться с блюдами заведения и попробовать их.

Изысканная гастрономия

В сентябре в "Где Раки" обновили меню. Теперь в нем, помимо морепродуктов, еще больше разнообразных блюд, которые подойдут гостям с разными вкусами и предпочтениями.

Одна из новинок — салат с креветкой, манго и соусом из облепихи. В нем сочетаются нежность морепродуктов, сладость тропического фрукта и легкая кислинка алтайской ягоды.

Позиции из меню ресторана "Где раки" / Фото: Дмитрий Днепровский

Для любителей ярких горячих закусок в меню появились куриные крылья в паназиатском стиле с соусом из голубого сыра. Пикантное блюдо хорошо подойдет для компании и станет отличным дополнением к фирменным напиткам заведения.

Еще одна новинка — ребра барбекю. Сочное мясное блюдо с насыщенным вкусом подойдет для больших компаний и тех, кто предпочитает классические горячие закуски.

Семейный отдых и приятные бонусы

"Где Раки" запустили новую систему лояльности. Теперь каждый желающий может зарегистрироваться, получить приветственный бонус и пользоваться преимуществами программы. Подключиться к системе можно по ссылке .

Для самых юных посетителей в заведении подготовили особенный формат отдыха — шоу-экскурсии на собственную "Раковую ферму Алтая". Маленькие гости и их родители могут отправиться в настоящее путешествие в мир раков: узнать, как они растут, увидеть, как устроена ферма, и лично познакомиться с ее обитателями.

Программа проходит в увлекательной форме, а после экскурсии гостей ждет тематический "морской обед". Это хороший повод необычно и вкусно провести день в кругу семьи.

Ресторан-раковарня "Где раки"

Адрес: 9-й Заводской проезд, 38

пр. Комсомольский, 40

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