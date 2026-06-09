Песков объяснил, почему Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах

По его словам, на выборах было "много непонятных моментов"

09 июня 2026, 19:02, ИА Амител

Встреча Путина и Пашиняна в декабре 2025 года / Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравит премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах после "официальных заключений". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на выборах в Армении было "много непонятных моментов".

«Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться официальных заключений», — передает его слова "Коммерсант".

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. После обработки 100% бюллетеней партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,825% голосов. Окончательные результаты ЦИК республики представит 14 июня.

Ранее политолог проанализировал, как победа Пашиняна отразится на отношениях с Россией.