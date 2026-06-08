Полный разрыв маловероятен из-за глубокой экономической взаимозависимости

08 июня 2026, 16:06, ИА Амител

Никол Пашинян / Фото: primeminister.am

Политолог Юрий Светов считает, что победа партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на последних парламентских выборах была предопределена. В интервью изданию "Абзац" он заявил, что курс на сближение с Западом и постепенный отход от России сохранится, независимо от возможных негативных последствий для страны.

«Успех Пашиняна на выборах был неизбежен. Политик уже дважды побеждал на выборах, и его активно готовили к тому, чтобы он возглавил Армению и начал процесс отхода от России. Этот курс он последовательно проводил, несмотря на поражения Армении в конфликтах с Азербайджаном и утрату Нагорного Карабаха», — добавил эксперт.

Политолог подчеркнул, что армянское общество было уверено в правильности выбранного курса, что позволило Пашиняну вновь одержать победу. Внешнеполитическая стратегия Армении останется неизменной: страна продолжит курс на европейскую интеграцию, несмотря на возможные трудности.

Светов также отметил, что Запад готов закрыть глаза на любые нарушения, если это поможет отстранить от власти силы, выступающие за диалог с Россией. По его мнению, Пашиняну могут простить репрессии против оппонентов и преследование представителей Армянской апостольской церкви, если это будет способствовать достижению геополитических целей.

Ранее сообщалось, что партия Пашиняна не набрала 50% на парламентских выборах в Армении.