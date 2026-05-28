Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода и вступление в ЕС
Премьер Армении рассказал о реформах для достижения европейского стандарта на встрече с избирателями
28 мая 2026, 06:30, ИА Амител
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию страны. На встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации он также заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта, передает "Интерфакс".
«Мы сегодня уже имеем железную дорогу с востока на запад, для нас открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс (Грузия — Турция), открыта железная дорога через территорию Азербайджана, скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа". — Прим. ред.), по территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ», — сказал Пашинян.
Пашинян не привел других подробностей. Он отметил, что Армения также будет развивать альтернативную энергетику.
Кроме того, армянский премьер сообщил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в Евросоюз.
«Пока Армения может одновременно быть членом ЕАЭС и продолжать реформы для достижения европейского стандарта, мы пойдем по этому пути. Когда настанет время выбора, мы сделаем выбор», — заявил он.
По его словам, Армения становится перекрестком мира: «Армения нужна и северу, и югу, и востоку, и западу. И все они должны сделать лучшее предложение народу Армении, который сделает свой выбор. Мы больше не тупик конфликта, мы перекресток мира».
07:46:34 28-05-2026
Теплого ветра в сутулую спину! Главное, соотечественников своих не забудьте от нас с собой прихватить...
07:46:55 28-05-2026
По пути Украины. Эти и кончит. Они для этого Западу и нужны, чтобы за его интересы умирали. Благодаря им Запад может оттянуть свое прямое ядерное столкновение с Россией в надежде, что экономика России не выдержит и до столкновения не дойдет
08:03:35 28-05-2026
Гость (07:46:55 28-05-2026) По пути Украины. Эти и кончит. Они для этого Западу и нужны,... Гость, ты мечтаешь бомбонуть весь мир ядерной дубиной? Какая тебя мама родила?
08:52:26 28-05-2026
Гость (08:03:35 28-05-2026) Гость, ты мечтаешь бомбонуть весь мир ядерной дубиной? Какая... Гость, ты по русски читать умеешь? Ты какой мамой бредешь? Напрягись, прочитай еще раз, может поймешь о чем там
08:54:05 28-05-2026
Гость (08:03:35 28-05-2026) Гость, ты мечтаешь бомбонуть весь мир ядерной дубиной? Какая... Отстаивая свои интересы?? А почему нет?? Как будто в этом есть что-то плохое.
08:55:08 28-05-2026
Гость (08:03:35 28-05-2026) Гость, ты мечтаешь бомбонуть весь мир ядерной дубиной? Какая... Заграничные деятели мечтают грабануть недра России. Какая их мама родила? Была же сказано президентом:"Зачем нам такой мир, если там не будет России? ".Может и доскутся современные лидеры капиталистических стран. А с ними и мир, включая так называемый " "Демократический".На самом деле хищнический.
10:18:19 28-05-2026
Гость (08:55:08 28-05-2026) Заграничные деятели мечтают грабануть недра России. Какая их... А ничё что местные деятели недра под себя подмяли и гонят эти недра налево и направо?
10:54:06 28-05-2026
Гость (08:55:08 28-05-2026) Заграничные деятели мечтают грабануть недра России. Какая их... Наша то страна не капиталистическая по вашему))), вы это тот кто до сих пор живёт в советском прошлом и не знает что наши капиталисты владеют нашими ресурсами при этом прекрасно живут в развитых капиталистических странах.
10:18:28 28-05-2026
Гость (07:46:55 28-05-2026) По пути Украины. Эти и кончит. Они для этого Западу и нужны,... Как-то ловко из этого "запад" пропали США.
Хотя три года СВО изо всех утюгов твердил, что основной зачинщик и выгодопреобретатель в конфликте именно Америка. А теперь "дух Анкориджа" и доклад США о готовящихся ударах возмездия) Сколько лично вам понадобилось время чтобы переключить фокус вины на Европу, задайте себе вопрос
08:03:20 28-05-2026
Физиономия такая гаденькая. Одновременно чем то напоминает крысу и и какого то троля.
08:31:59 28-05-2026
Ося придумал очередные Нью-Васюки!
13:58:20 28-05-2026
Гость (08:31:59 28-05-2026) Ося придумал очередные Нью-Васюки!...
с языка сняли)))))))))) прям ярко представила Остапа с этой речью)))))))
08:43:50 28-05-2026
Правильно выступает товарищ. Хватить жить по кавказскому стандарту, пора переходить на европейский.
09:01:26 28-05-2026
Всем этим "братским народам" нефть, раз, электроэнергия должны продаваться по Европейским ценам. Въезд и пребывание, только по визам и на ограниченный срок. Проверить всех постоянно проживающих армяшемолдавашек. При наличии оснований - принудительная депортация за их же счёт к подножью Арарата или берега Дуная.
Всех не согласных направить восстанавливать станицы, поселки, города на новых территориях (под присмотром и надзором).
09:15:05 28-05-2026
Гость (09:01:26 28-05-2026) Всем этим "братским народам" нефть, раз, электроэнергия долж... Такое ощущение, что вы не считаете эти народы братскими и как минимум считаете, что они вам что-то должны и обязаны самим фактом существования.
Да и в целом здесь нарратив такой, они уже в целом "армяшки" он "похож на крысу" и т.д.
Помню когда сбили самолёт Азербайджана тоже предлагали их всех из страны выслать
09:29:58 28-05-2026
Гость (09:15:05 28-05-2026) Такое ощущение, что вы не считаете эти народы братскими и ка... вы сами погуглите как американцы граждан дружественной страны японии в 1944 загнали в концлагеря на территории демократической америки?
прекрасный англосаксонский принцип - чтобы вассал любил своего хозяина его надо больше бить и меньше кормить.
мышебратьев - пересаживать на житьё на свои. от доброты они теряют берега.
10:10:22 28-05-2026
Musik (09:29:58 28-05-2026) вы сами погуглите как американцы граждан дружественной стран... Отличный пример кстати!
США их ядерной бомбардировке подвергли. А сейчас они их союзники, одни из самых преданных. Мы имея по периметру "братские народы" умудрились разрушить отношения практически со всеми. И то что сейчас с белорусами и казахами отношения ещё держатся - это больше стечение обстоятельств чем результаты работы.
10:06:13 28-05-2026
Гость (09:15:05 28-05-2026) Такое ощущение, что вы не считаете эти народы братскими и ка... А вы не слышали про геноцид армянского народа, народом турецким? когда их вырезали. А Россия их спасла. Кому они обязаны по Вашему? И да, ну ведь похож же на крысу.
10:11:59 28-05-2026
Гость (10:06:13 28-05-2026) А вы не слышали про геноцид армянского народа, народом турец... А зачем вы высунув языки ездите в эту Турцию, которая вырезала дружественный армянский народ? Зачем везёте валюту тем кто сбил наш военный самолёт? Двуличные вы очень, граждане.
10:28:46 28-05-2026
Гость (10:11:59 28-05-2026) А зачем вы высунув языки ездите в эту Турцию, которая выреза... Лично я ни разу там не был и принципиально не поеду.
13:54:53 28-05-2026
Гость (10:11:59 28-05-2026) А зачем вы высунув языки ездите в эту Турцию, которая выреза... ,, всё включено"же
а здесь на курортах,, Краснадарского края.."
10:14:12 28-05-2026
Гость (10:06:13 28-05-2026) А вы не слышали про геноцид армянского народа, народом турец... А вам не кажется, что именно позиция в которой мы считаем, что все вокруг нам что-то должны и обязаны да и вообще второго сорта люди и привела к тому что мы сейчас имеем. Мне с детства говорили, что если все вокруг плохие нужно искать причину в себе
09:10:41 28-05-2026
Можно по-разному относится к происходящему. Но нужно чётко понимать, что это тоже результат нашей внешней политики и работы конкретных людей. Точно также как и с Украиной.
10:26:52 28-05-2026
Гость (09:10:41 28-05-2026) Можно по-разному относится к происходящему. Но нужно чётко п... и нашей.
и не нашей.
там много акторов. и о многих мы и не догадывыаемся.
в этом и смысл существования государства
11:56:30 28-05-2026
Гость (09:10:41 28-05-2026) Можно по-разному относится к происходящему. Но нужно чётко п...
так выходит правительство России виновато в том что нет дружбы с украиной? что не ездят наши руководители на проспект бандеры? ишь ты укроп сидит и нам здесь вещает ....
16:58:13 28-05-2026
Гость (11:56:30 28-05-2026) так выходит правительство России виновато в том что нет ... а кто виноват? Кто конкуренцию проиграл? Пока одни давали гранты и работали с молодежью, вторые гоняли чаи с такими же престарелыми дипломатами и орали - отключим газ.
10:17:22 28-05-2026
Нынешние реалии показали, что труба уязвима. Подойдёт мирный осёл навьюченный интересной поклажей к этой трубе и Европа внезапно будет топить дровами.
10:30:13 28-05-2026
Гость (10:17:22 28-05-2026) Нынешние реалии показали, что труба уязвима. Подойдёт мирный... вроде во многих сёлах Сибири и ДВ никаких ослов не наблюдалось, но топят
до сих пор углём, а кое где и дровами.
хороша, ваша оговорочка.
12:13:17 28-05-2026
Судя по всему история никого ничему не учит. Механизм армянской траггедии когда было вырезано 80% населения армении не оценен и не исследован полностью. Я поизучал на досуге события этой трагедии. И вот мое мнение: причины этого явления лежали в ослаблении Российской империи и геноцидом занимались не одни турки. Форма самоуправления территорий перешла в некую форму гражданского конфликта который тлеет веками но сдерживается империей. Это некий процесс гражданской войны очень специфичный запустился и погибло огромное число случайного населения. Штука в том что сейчас этот пашинян - агент ми6 пытается оторвать армению от имперского в хорошем смысле культурного центра -Москвы и это у него при поддержке англичан получается. Механизм геноцида сработает второй раз. Резня армян скоро повторится снова. Механизм этот английский уже запущен
14:20:51 28-05-2026
майор (12:13:17 28-05-2026) Судя по всему история никого ничему не учит. Механизм армянс... Ну и что? Были инки - нету инков. Были индейцы - нету индейцев. Так бывает.
У нас вот с мобильным интернетом не всё хорошо - вот это реальная проблема.
14:38:23 28-05-2026
Гость (14:20:51 28-05-2026) Ну и что? Были инки - нету инков. Были индейцы - нету индейц... да и кроме проблем с интернетом-проблем выше крыши.
но это другая история..
15:28:59 28-05-2026
не армянскок радио. (14:38:23 28-05-2026) да и кроме проблем с интернетом-проблем выше крыши.но эт... Поверь мне, когда нормально заработает весь интернет - к этому моменту все остальные проблемы уже как бы будут решены. Свободный интернет - это основной маркер что всё хорошо вокруг.
14:34:57 28-05-2026
майор (12:13:17 28-05-2026) Судя по всему история никого ничему не учит. Механизм армянс... да ты майор-капитан очевидность.
кто не с нами, тот погибнет.
а мы в рай.