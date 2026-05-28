Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода и вступление в ЕС

Премьер Армении рассказал о реформах для достижения европейского стандарта на встрече с избирателями

28 мая 2026, 06:30, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию страны. На встрече с избирателями в рамках предвыборной агитации он также заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта, передает "Интерфакс".

«Мы сегодня уже имеем железную дорогу с востока на запад, для нас открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс (Грузия — Турция), открыта железная дорога через территорию Азербайджана, скоро откроется TRIPP ("Маршрут Трампа". — Прим. ред.), по территории нашей страны пройдет газопровод, мы за этот транзит будем получать газ», — сказал Пашинян.

Пашинян не привел других подробностей. Он отметил, что Армения также будет развивать альтернативную энергетику.

Кроме того, армянский премьер сообщил, что в стране принят закон о начале процесса вступления в Евросоюз.

«Пока Армения может одновременно быть членом ЕАЭС и продолжать реформы для достижения европейского стандарта, мы пойдем по этому пути. Когда настанет время выбора, мы сделаем выбор», — заявил он.

По его словам, Армения становится перекрестком мира: «Армения нужна и северу, и югу, и востоку, и западу. И все они должны сделать лучшее предложение народу Армении, который сделает свой выбор. Мы больше не тупик конфликта, мы перекресток мира».