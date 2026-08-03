Почему летом падает напор воды в пригороде Барнаула?

Руководитель водоканала рассказал о ремонте сетей, качестве воды и подключении домов

03 августа 2026, 14:22, ИА Амител

Андрей Полюго ответил на вопросы барнаульцев / Скриншот из видео

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго провел традиционную прямую линию и ответил на вопросы горожан. Одна из самых популярных тем — недостаточный напор воды в пригородных поселках. Также он рассказал о ее качестве, ремонте сетей и подключении домов к системе водоснабжения. Ответы жители получили в эфире телеканала "Толк".

Почему падает давление

Одной из главных тем стало снижение напора воды летом. Поступило девять обращений от жителей Власихи, поселка Центрального и микрорайона Авиатор.

Андрей Полюго объяснил, что при освоении пригородных территорий жители нередко самостоятельно строили скважины и водонапорные башни. Такие объекты возводились без резерва мощности для будущих подключений. Со временем поселки разрослись, число абонентов увеличилось, а сети передали на обслуживание водоканалу.

В этом году из-за аномальной жары суточное потребление воды в пригороде в 2,5 раза превысило среднегодовые показатели. Предприятие задействовало резервные мощности и заменило насосное оборудование.

Для системного решения проблемы водоканал, администрация Барнаула и правительство края обновляют коммунальную инфраструктуру. С 2022 года на развитие водоснабжения города было привлечено почти 6,5 млрд рублей федерального финансирования. За это время новые водозаборы появились в микрорайоне Спутник и поселке Казенная Заимка. Работы также продолжаются в Сибирской Долине, Ползуново и Власихе.

Отдельно Андрей Полюго ответил на вопросы жителей поселка Лесного. Ситуацию с напором уже улучшили за счет модернизации насосного оборудования. Для окончательного решения проблемы нужны новые скважины и станция очистки воды. Проект станции на улице Закатной включен в инвестпрограмму на 2031 год.

В целом в 2026 году водоканал планирует обновить и построить более 15 км сетей водоснабжения и водоотведения. Работы почти на 10 км уже завершены, их стоимость превысила 410 млн рублей.

Можно ли пить воду из-под крана?

Также барнаульцы спрашивали, можно ли пить водопроводную воду без фильтрации. Андрей Полюго напомнил, что около 95% воды Барнаул получает из Оби, еще 5% — из артезианских скважин. Перед подачей потребителям вода проходит очистку.

По словам руководителя предприятия, воду из-под крана пить можно: она соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Фильтры использовать допустимо, но их важно вовремя менять.

Также Полюго объяснил, как пересчитывают плату за воду, если жители долго не передают показания счетчиков. С декабря 2025 года повышающий коэффициент для потребителей без приборов учета вырос с 1,5 до 3. Для частных домов без счетчиков с мая по август начисляют плату за полив из расчета 9 кубометров воды на сотку.