В Барнауле выявили более 100 нарушений в сфере водопользования
Это вдвое больше, чем в прошлом году
02 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwSbrR
С начала 2026 года инспекция водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" зафиксировала 104 нарушения в сфере водопользования. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года — тогда специалисты насчитали 69 случаев. Чаще всего горожане врезаются в сети без разрешения, пользуются ресурсом без договора или вмешиваются в работу счетчиков. Рассказываем, чем это грозит и что делать, если вы только купили дом.
Три типа нарушений
Самые распространенные схемы, с которыми сталкиваются инспекторы:
- самовольная врезка — незаконное подключение к системе водоснабжения. Ни договора с водоканалом, ни разрешения на пользование ресурсом у владельца нет;
- самовольное пользование — когда законное присоединение к сетям есть, а договора нет. Или счетчик не установлен, либо его показаниям доверять нельзя — например, сорваны пломбы;
- вмешательство в работу приборов учета — демонтаж счетчика, установка специальных устройств, повреждение или срыв пломбы. Все это делается, чтобы повлиять на показания или скрыть реальный объем потребления.
Цифры и последствия
С начала года специалисты выявили, что более 80 горожан самовольно подключились к водопроводу. Еще 15 человек использовали ресурс без законных оснований, а восемь абонентов незаконно вмешались в работу приборов учета.
Начальник инспекции водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" Елена Крамарова пояснила, чем это оборачивается для жителей.
«Самовольное подключение к сетям сказывается на всех абонентах: ухудшается качество воды, возрастает риск загрязнения и попадания бактерий, из-за увеличения присоединенных абонентов снижается напор в сети, происходят скачки давления и перемерзание труб зимой. Все это может привести к серьезным поломкам и авариям на сетях водопровода. А поскольку такие врезки чаще всего делают без колодцев, любая авария на этом участке оставляет без воды множество абонентов», — сказала Елена Крамарова.
Что грозит нарушителям
Если инспекторы нашли нарушение, владельцу выдают предписание. После этого проблему нужно устранить, в противном случае владельца отключают от сетей. Водоканал выставляет счет за работу специалистов и незаконное пользование ресурсом.
"Росводоканал Барнаул" рекомендует барнаульцам, которые только приобрели частный дом, проверить, законно ли подключение к водоснабжению и водоотведению. Если врезка оказалась самовольной, необходимо обратиться в водоканал, чтобы узаконить услуги.
Подробнее можно узнать в центре обслуживания абонентов по адресу: проспект Калинина, 116, или по телефонам контакт-центра: +7 (3852) 500-101, 202-200.
ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060Реклама
11:38:39 02-07-2026
А когда будут фиксировать свои нарушения? я плачу за услугу, за воду, а получаю коричневую жижу.
п.Лесной. Фильтры менять не успеваем, почему это ложится на плечи клиентов? Вода ужасная!
12:04:36 02-07-2026
Гость (11:38:39 02-07-2026) А когда будут фиксировать свои нарушения? я плачу за услугу,... В следующей жизни.
12:28:42 02-07-2026
Гость (11:38:39 02-07-2026) А когда будут фиксировать свои нарушения? я плачу за услугу,...
Так вы официально запросите у организации поставляющей вам ресурс по договору и берущей за это плату, документы о соответствии поставляемой вам воды ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий... к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Именно здесь собраны конкретные числовые нормативы — предельно допустимые концентрации (ПДК) различных химических веществ (железо, марганец, нитраты, хлориды, сульфаты, жёсткость и др.), по которым оценивают безопасность воды.