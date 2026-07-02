В Барнауле выявили более 100 нарушений в сфере водопользования

Это вдвое больше, чем в прошлом году

02 июля 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFFwSbrR

"Росводоканал Барнаул" / Фото: Лилия Болатаева

С начала 2026 года инспекция водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" зафиксировала 104 нарушения в сфере водопользования. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года — тогда специалисты насчитали 69 случаев. Чаще всего горожане врезаются в сети без разрешения, пользуются ресурсом без договора или вмешиваются в работу счетчиков. Рассказываем, чем это грозит и что делать, если вы только купили дом.

Три типа нарушений

Самые распространенные схемы, с которыми сталкиваются инспекторы:

самовольная врезк а — незаконное подключение к системе водоснабжения. Ни договора с водоканалом, ни разрешения на пользование ресурсом у владельца нет;

а — незаконное подключение к системе водоснабжения. Ни договора с водоканалом, ни разрешения на пользование ресурсом у владельца нет; самовольное пользование — когда законное присоединение к сетям есть, а договора нет. Или счетчик не установлен, либо его показаниям доверять нельзя — например, сорваны пломбы;

— когда законное присоединение к сетям есть, а договора нет. Или счетчик не установлен, либо его показаниям доверять нельзя — например, сорваны пломбы; вмешательство в работу приборов учета — демонтаж счетчика, установка специальных устройств, повреждение или срыв пломбы. Все это делается, чтобы повлиять на показания или скрыть реальный объем потребления.

"Росводоканал Барнаул" / Фото: Лилия Болатаева

Цифры и последствия

С начала года специалисты выявили, что более 80 горожан самовольно подключились к водопроводу. Еще 15 человек использовали ресурс без законных оснований, а восемь абонентов незаконно вмешались в работу приборов учета.

Начальник инспекции водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" Елена Крамарова пояснила, чем это оборачивается для жителей.

«Самовольное подключение к сетям сказывается на всех абонентах: ухудшается качество воды, возрастает риск загрязнения и попадания бактерий, из-за увеличения присоединенных абонентов снижается напор в сети, происходят скачки давления и перемерзание труб зимой. Все это может привести к серьезным поломкам и авариям на сетях водопровода. А поскольку такие врезки чаще всего делают без колодцев, любая авария на этом участке оставляет без воды множество абонентов», — сказала Елена Крамарова.

Что грозит нарушителям

Если инспекторы нашли нарушение, владельцу выдают предписание. После этого проблему нужно устранить, в противном случае владельца отключают от сетей. Водоканал выставляет счет за работу специалистов и незаконное пользование ресурсом.

"Росводоканал Барнаул" рекомендует барнаульцам, которые только приобрели частный дом, проверить, законно ли подключение к водоснабжению и водоотведению. Если врезка оказалась самовольной, необходимо обратиться в водоканал, чтобы узаконить услуги.

Подробнее можно узнать в центре обслуживания абонентов по адресу: проспект Калинина, 116, или по телефонам контакт-центра: +7 (3852) 500-101, 202-200.

ООО "Барнаульский Водоканал", ИНН 2221064060

Реклама