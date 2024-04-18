Почему российские сервисы начали отказываться от авторизации через Apple и Google ID?

Пользователей цифровых сервисов уведомляют о запрете авторизации через Apple и Google ID

18 апреля 2024, 17:30, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com / NordWood Themes

Цифровые сервисы начали уведомлять своих клиентов о том, что в скором времени авторизоваться через Apple и Google ID на их сайтах и в приложениях не получится. Такую рассылку уже провели "Литрес" и VK Play. С чем это связано и сохранится ли доступ к личному кабинету у пользователей, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что случилось и почему сервисы отказываются от авторизации через Apple и Google ID?

Сервис "Литрес" уведомил своих клиентов, что начиная с 22 апреля авторизоваться в их приложении, а также на сайте будет невозможно, сообщает РБК. Если до этого времени не добавить альтернативные входы, попасть в аккаунт не получится. После указанной даты, чтобы восстановить доступ, придется обращаться в службу поддержки компании, говорится в письме.

Похожие уведомления также присылает пользователям сервис VK Play. Маркетплейс Ozon начал отказываться от иностранных систем авторизации c декабря прошлого года, сообщает НТВ.

Такое поведение компаний связано со скорым вступлением в силу поправок в законы "Об информации, информационных технологиях и защите информации" и "О связи". С 1 января 2025 года регистрироваться на российских сайтах можно будет только по номеру телефона отечественного оператора, через портал "Госуслуги", единую биометрическую систему или иную инфосистему, которой владеет пользователь или российская компания.

Почему тогда отключают авторизацию заранее?

Компании просто решили не откладывать все на последний момент. Так как требования законодательства исполнять все равно придется, логично сделать обновление заблаговременно. В настоящий момент разрабатываются законодательные нормы, предусматривающие наказание компаний за несоблюдение новых правил авторизации. Платить штрафы никому не хочется.

При этом руководитель проектов EvApps Родион Труфанов убежден, что единовременного отказа от входа через сторонние сервисы в России не будет. Этот процесс растянется до конца 2024 года. Однако смысла тянуть и откладывать пользователям с выбором альтернативного входа тоже не стоит.

"Мы наравне со всеми рекомендуем озаботиться этим вопросом заранее: проверить свои аккаунты в разных сервисах и поменять метод авторизации на электронную почту, а в идеале еще настроить дополнительный адрес почты, чтобы при необходимости возможно было восстановить утраченный доступ", – отметил Труфанов.