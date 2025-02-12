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"Почта России" может начать продавать лекарства

Почтовые отделения также смогут появиться в отдаленных уголках России

12 февраля 2025, 16:25, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru
"Почта России" / Фото: amic.ru

Власти планируют разрешить "Почте России" продавать лекарственные препараты в своих отделениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законы "О связи", "О почтовой связи", Налоговый и Жилищный кодексы.

Инициатива разрабатывается в рамках "Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России", который 23 декабря утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представитель Минцифры в разговоре с изданием сказал, что предложения направлены на поддержку развития "Почты России" и "находятся в проработке".

"Говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно", – отметил он.

Правительство определит перечень работ и услуг, которые "Почта России" сможет предоставлять без фармацевтической лицензии, условия их оказания, а также список лекарств, разрешенных к продаже.

Согласно документу, это позволит "Почте России" расширить свое присутствие в труднодоступных и малонаселенных регионах страны.

Россия лекарства инициативы

Комментарии 24

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Гость

16:30:43 12-02-2025

еще предлагаю разрешить на почте чипировать собак, согласно закона скоро будут штрафы, очень полезно будет.

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Гость

16:30:56 12-02-2025

Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Консервы , игрушки и прочее есть. А конвертов нет

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Гость

17:03:46 12-02-2025

Гость (16:30:56 12-02-2025) Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Ко... Ага тоже вот 1 февраля так было, причем это было на главпочтампе на Ленина 54, у них не было конверта экспресс доставки, последний типа вчера отдали, то есть они сутки без конверта и ничего не происходит, а ну наверное консервы зато завезли.

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Гость

21:20:59 12-02-2025

Гость (16:30:56 12-02-2025) Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Ко... С конвертами у Почты России хроническая беда. Как-то в течение более ПОЛУГОДА не было конвертов 25х35. Грустные почтальоны отправляли за конвертами в канцелярские магазины. Позорище. Фантастическая неэффективность, основная услуга не оказывается.

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я

16:37:32 12-02-2025

может всё таки почта должна заниматься письмами и посылками, а лекарство мы и в аптеке купим.

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Гость

16:42:26 12-02-2025

я (16:37:32 12-02-2025) может всё таки почта должна заниматься письмами и посылками,... неее.. это фантастика)))

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Гость

16:46:03 12-02-2025

Недавно посылку 1,5 кг отправляли в Бурлу из Барнаула. На сайте почта россии калькулятор -350 р. Пришли на почту - 680 р. На вопрос почему, ответили тк авиа. Какая авиа? Здесь не летают самолеты!!! По Алтайскому краю. Наглость!

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Гость

16:55:20 12-02-2025

Гость (16:46:03 12-02-2025) Недавно посылку 1,5 кг отправляли в Бурлу из Барнаула. На са... С рейса Барнаул-Москва посылку вашу скинут. Правда без парашюта. Но из за его отсутствия это же не перестанет быть авиа доставкой?

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Гость

18:15:39 12-02-2025

Летом отправляли малюсенькую бандероль авиа. Что поразило, сдали во второй половине дня, а ночью она уже вылетела в Москву. Потом в Москве засада, пять дней путешествовала по столице, мы звонили, жаловались, те сослались на обязательные проверки и большой объем почтовых отправлений. Всё понятно, но в Мск и сотрудников в тысячи раз больше, чем в Барнауле! Тем не менее, наши барнаульские сработали очень оперативно!

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Гость

20:17:23 12-02-2025

Гость (18:15:39 12-02-2025) Летом отправляли малюсенькую бандероль авиа. Что поразило, с... Стесняюсь спросить, ночью у нас у какой авиакомпании есть рейс в Москву?

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Гость

21:30:00 12-02-2025

Гость (20:17:23 12-02-2025) Стесняюсь спросить, ночью у нас у какой авиакомпании есть ре... Так-то каждое раннее утро самолеты из Барнаула в Москву вылетают, да не один

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Гость

00:20:39 13-02-2025

Гость (21:30:00 12-02-2025) Так-то каждое раннее утро самолеты из Барнаула в Москву выле... Так пишут, что ночью уже летела

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Гость

08:26:04 13-02-2025

Гость (00:20:39 13-02-2025) Так пишут, что ночью уже летела... По трековому номеру отслеживали, вечером покинула сортировку в Барнауле, а утром следующего дня поступила на сортировку Домодедово. Меня тоже удивило, как быстро почтовики выпихнули из Барнаула.

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Гость

08:40:53 13-02-2025

Гость (00:20:39 13-02-2025) Так пишут, что ночью уже летела... Дополню, Сдавали на Ленина,54. Минут через 40 увезли на сортировку, Меньше часа прошло. А запомнилось, потому что не ожидали такой оперативности))) Ну, может так совпало. Или в тот день работали отаветственные сотрудники на почте.

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Гостья

18:25:35 12-02-2025

И в Майму письмо надо 1 классом отправлять! Потому что тогда письмо быстрее заказного дойдёт! И пуговичку и семечку только посылкой можно отправлять! А обслуживание некоторых сотрудниц почты так и навевает мысли об Ирме Грезе.
Понятно, конечно, что это проявление работы всей "системы" Почты России, и не только Почты, увы!

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Гость

18:47:49 12-02-2025

А вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - такой вариант вообще не рассматривается?

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Гость

20:08:18 12-02-2025

Гость (18:47:49 12-02-2025) А вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - такой в... Для устойчивого развития почта должна заниматься своими прямыми обязанностями. Если что-то продавать, то продавать и устанавливать почтовые ящики вместо макарон и консервов. Говорят, раньше они снабжали население ящиками. В прошлом году звонили, хотели заказать замену старых в подъезде. Так на главпочте т удивились, вы, говорят, разве не знаете, чем занимается почта, мы только пересылаем письма и посылки, а почтовые ящики продают в хозмагах.

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Александр

20:15:57 12-02-2025

пользуйтесь mail.ru

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Гость

20:42:18 12-02-2025

Ну и что? Тушёнкой же и прочими товарами "ПР" торгует давным-давно, сочетая свои функции с функциями магазинов! Не архи какое диво свершится, если почтовики и "аптекарями" окажутся "по совместительству"...

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Гость

21:33:38 12-02-2025

Мне было бы удобно на Почте России покупать аквариумных рыбок, трековые светильники в офис и лак, закрасить сколы краски на автомобиле. И флюорографию заодно пройти бы. После того как ребенка там же круглосуточной нянечке сдам.

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Гость

22:59:18 12-02-2025

Гость (21:33:38 12-02-2025) Мне было бы удобно на Почте России покупать аквариумных рыбо... Да и платные общественные туалеты, которых просто в городе нет, там же можно открыть. Как удобно бы было жителям и ПР живые деньги. (Злой сарказм, если что)

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dok_CФ

22:53:38 12-02-2025

Таблетки - это всё! В нашей деревне аптек больше, чем продуктовых (но! и там носки или тапочки продают).. Что то с аптеками (или продуктами) напутали..

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Гость

09:13:31 13-02-2025

Открыли пункт выдачи OZON в отделении Почты России, но научить обслуживанию забыли.
Получал два заказа в разные дни. То пришлось ждать, хотя в отделении посетителей не было. То из окна в окно гоняли. Ужасное отношение. Больше туда ни ногой. Почтовое отделение на проспекте Социалистический, 69.

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Гость

11:08:45 13-02-2025

Нельзя им лекарствами торговать. А то, пока со своего склада до отделения довезут, просрочатся пилюльки...

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