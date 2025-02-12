"Почта России" может начать продавать лекарства

Почтовые отделения также смогут появиться в отдаленных уголках России

12 февраля 2025, 16:25, ИА Амител

"Почта России" / Фото: amic.ru

Власти планируют разрешить "Почте России" продавать лекарственные препараты в своих отделениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законы "О связи", "О почтовой связи", Налоговый и Жилищный кодексы.

Инициатива разрабатывается в рамках "Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России", который 23 декабря утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Представитель Минцифры в разговоре с изданием сказал, что предложения направлены на поддержку развития "Почты России" и "находятся в проработке".

"Говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно", – отметил он.

Правительство определит перечень работ и услуг, которые "Почта России" сможет предоставлять без фармацевтической лицензии, условия их оказания, а также список лекарств, разрешенных к продаже.

Согласно документу, это позволит "Почте России" расширить свое присутствие в труднодоступных и малонаселенных регионах страны.