"Почта России" может начать продавать лекарства
Почтовые отделения также смогут появиться в отдаленных уголках России
12 февраля 2025, 16:25, ИА Амител
Власти планируют разрешить "Почте России" продавать лекарственные препараты в своих отделениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в законы "О связи", "О почтовой связи", Налоговый и Жилищный кодексы.
Инициатива разрабатывается в рамках "Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития "Почты России", который 23 декабря утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Представитель Минцифры в разговоре с изданием сказал, что предложения направлены на поддержку развития "Почты России" и "находятся в проработке".
"Говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно", – отметил он.
Правительство определит перечень работ и услуг, которые "Почта России" сможет предоставлять без фармацевтической лицензии, условия их оказания, а также список лекарств, разрешенных к продаже.
Согласно документу, это позволит "Почте России" расширить свое присутствие в труднодоступных и малонаселенных регионах страны.
16:30:43 12-02-2025
еще предлагаю разрешить на почте чипировать собак, согласно закона скоро будут штрафы, очень полезно будет.
16:30:56 12-02-2025
Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Консервы , игрушки и прочее есть. А конвертов нет
17:03:46 12-02-2025
Гость (16:30:56 12-02-2025) Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Ко... Ага тоже вот 1 февраля так было, причем это было на главпочтампе на Ленина 54, у них не было конверта экспресс доставки, последний типа вчера отдали, то есть они сутки без конверта и ничего не происходит, а ну наверное консервы зато завезли.
21:20:59 12-02-2025
Гость (16:30:56 12-02-2025) Последний раз там был , не было нужного размера конверта. Ко... С конвертами у Почты России хроническая беда. Как-то в течение более ПОЛУГОДА не было конвертов 25х35. Грустные почтальоны отправляли за конвертами в канцелярские магазины. Позорище. Фантастическая неэффективность, основная услуга не оказывается.
16:37:32 12-02-2025
может всё таки почта должна заниматься письмами и посылками, а лекарство мы и в аптеке купим.
16:42:26 12-02-2025
я (16:37:32 12-02-2025) может всё таки почта должна заниматься письмами и посылками,... неее.. это фантастика)))
16:46:03 12-02-2025
Недавно посылку 1,5 кг отправляли в Бурлу из Барнаула. На сайте почта россии калькулятор -350 р. Пришли на почту - 680 р. На вопрос почему, ответили тк авиа. Какая авиа? Здесь не летают самолеты!!! По Алтайскому краю. Наглость!
16:55:20 12-02-2025
Гость (16:46:03 12-02-2025) Недавно посылку 1,5 кг отправляли в Бурлу из Барнаула. На са... С рейса Барнаул-Москва посылку вашу скинут. Правда без парашюта. Но из за его отсутствия это же не перестанет быть авиа доставкой?
18:15:39 12-02-2025
Летом отправляли малюсенькую бандероль авиа. Что поразило, сдали во второй половине дня, а ночью она уже вылетела в Москву. Потом в Москве засада, пять дней путешествовала по столице, мы звонили, жаловались, те сослались на обязательные проверки и большой объем почтовых отправлений. Всё понятно, но в Мск и сотрудников в тысячи раз больше, чем в Барнауле! Тем не менее, наши барнаульские сработали очень оперативно!
20:17:23 12-02-2025
Гость (18:15:39 12-02-2025) Летом отправляли малюсенькую бандероль авиа. Что поразило, с... Стесняюсь спросить, ночью у нас у какой авиакомпании есть рейс в Москву?
21:30:00 12-02-2025
Гость (20:17:23 12-02-2025) Стесняюсь спросить, ночью у нас у какой авиакомпании есть ре... Так-то каждое раннее утро самолеты из Барнаула в Москву вылетают, да не один
00:20:39 13-02-2025
Гость (21:30:00 12-02-2025) Так-то каждое раннее утро самолеты из Барнаула в Москву выле... Так пишут, что ночью уже летела
08:26:04 13-02-2025
Гость (00:20:39 13-02-2025) Так пишут, что ночью уже летела... По трековому номеру отслеживали, вечером покинула сортировку в Барнауле, а утром следующего дня поступила на сортировку Домодедово. Меня тоже удивило, как быстро почтовики выпихнули из Барнаула.
08:40:53 13-02-2025
Гость (00:20:39 13-02-2025) Так пишут, что ночью уже летела... Дополню, Сдавали на Ленина,54. Минут через 40 увезли на сортировку, Меньше часа прошло. А запомнилось, потому что не ожидали такой оперативности))) Ну, может так совпало. Или в тот день работали отаветственные сотрудники на почте.
18:25:35 12-02-2025
И в Майму письмо надо 1 классом отправлять! Потому что тогда письмо быстрее заказного дойдёт! И пуговичку и семечку только посылкой можно отправлять! А обслуживание некоторых сотрудниц почты так и навевает мысли об Ирме Грезе.
Понятно, конечно, что это проявление работы всей "системы" Почты России, и не только Почты, увы!
18:47:49 12-02-2025
А вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - такой вариант вообще не рассматривается?
20:08:18 12-02-2025
Гость (18:47:49 12-02-2025) А вернуться к выполнению своих прямых обязанностей - такой в... Для устойчивого развития почта должна заниматься своими прямыми обязанностями. Если что-то продавать, то продавать и устанавливать почтовые ящики вместо макарон и консервов. Говорят, раньше они снабжали население ящиками. В прошлом году звонили, хотели заказать замену старых в подъезде. Так на главпочте т удивились, вы, говорят, разве не знаете, чем занимается почта, мы только пересылаем письма и посылки, а почтовые ящики продают в хозмагах.
20:15:57 12-02-2025
пользуйтесь mail.ru
20:42:18 12-02-2025
Ну и что? Тушёнкой же и прочими товарами "ПР" торгует давным-давно, сочетая свои функции с функциями магазинов! Не архи какое диво свершится, если почтовики и "аптекарями" окажутся "по совместительству"...
21:33:38 12-02-2025
Мне было бы удобно на Почте России покупать аквариумных рыбок, трековые светильники в офис и лак, закрасить сколы краски на автомобиле. И флюорографию заодно пройти бы. После того как ребенка там же круглосуточной нянечке сдам.
22:59:18 12-02-2025
Гость (21:33:38 12-02-2025) Мне было бы удобно на Почте России покупать аквариумных рыбо... Да и платные общественные туалеты, которых просто в городе нет, там же можно открыть. Как удобно бы было жителям и ПР живые деньги. (Злой сарказм, если что)
22:53:38 12-02-2025
Таблетки - это всё! В нашей деревне аптек больше, чем продуктовых (но! и там носки или тапочки продают).. Что то с аптеками (или продуктами) напутали..
09:13:31 13-02-2025
Открыли пункт выдачи OZON в отделении Почты России, но научить обслуживанию забыли.
Получал два заказа в разные дни. То пришлось ждать, хотя в отделении посетителей не было. То из окна в окно гоняли. Ужасное отношение. Больше туда ни ногой. Почтовое отделение на проспекте Социалистический, 69.
11:08:45 13-02-2025
Нельзя им лекарствами торговать. А то, пока со своего склада до отделения довезут, просрочатся пилюльки...