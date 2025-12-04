Почти семибалльная магнитная буря обрушилась на Алтай 4 декабря

Полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных

04 декабря 2025, 16:25, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сильная магнитная буря, достигшая почти 7 баллов, воздействует 4 декабря на Алтайский край и другие регионы России. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Магнитосфера была неспокойна с вечера 3 декабря. Самое мощное возмущение произошло в ночь на четверг, когда Алтайский край "накрыла" солнечная буря силой более 6,5 балла. Она почти достигла уровня G3, что случается довольно редко. Утром и в полдень вновь произошел значительный всплеск солнечной активности силой в 5 баллов, уровня G1 (слабая буря). Аналогичный прогноз дан соседним регионам – Республике Алтай и Новосибирской области.

«Полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных», – сообщается на сайте.

Отмечается, что это первая магнитная буря зимы. Ее причиной стали такие факторы, воздействующие на Землю, как очередная корональная дыра и "выброс плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня".

Ранее в Лаборатории предупреждали, что в декабре к Земле снова поворачивается гигантская область на Солнце, которая "мучила" метеозависимых в ноябре. Правда, сначала по прогнозу магнитных бурь не предвиделось.