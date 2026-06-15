Под предлогом трудоустройства мошенники получают доступ к компьютерам россиян

Вредоносное программное обеспечение способно похищать конфиденциальную информацию пользователя

15 июня 2026, 09:32, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана соискателей, маскируя вредоносные программы под приложения для онлайн-собеседований. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор "Доктор Веб" Борис Шаров.

По словам специалиста, злоумышленники связываются с потенциальными жертвами под видом работодателей и предлагают привлекательные вакансии с выгодными условиями труда. После этого кандидату предлагают перейти на специальный сайт и установить приложение якобы для проведения видеособеседования.

«Для начала мошенники связываются с потенциальной жертвой и предлагают им вакансию с заманчивыми условиями. Затем просят перейти на специальный сайт, который выглядит очень презентабельно и никаких сомнений вызвать не должен, откуда нужно скачать приложение для проведения онлайн-собеседования. Нередко используются названия реально существующих сервисов, таких как Webex. На самом деле жертва скачивает вредоносную программу, мы назвали ее JobStealer», — пояснил Шаров.

Эксперт отметил, что вредоносное программное обеспечение способно похищать конфиденциальную информацию пользователя. В частности, троянец собирает данные почти 300 браузерных расширений, связанных с криптовалютными кошельками, а также получает доступ к сохраненным в браузерах паролям и данным банковских карт.

Кроме того, программа может искать на устройстве файлы мессенджера Telegram, содержащие ключи авторизации, а также проверять наличие приложений для управления криптокошельками, включая Ledger Live и Trezor Suite.

По словам Бориса Шарова, подобные схемы направлены не только против людей, находящихся в поиске работы. Жертвами злоумышленников могут стать и представители компаний, которые сами занимаются подбором сотрудников.

Специалисты рекомендуют с осторожностью относиться к предложениям установить стороннее программное обеспечение в процессе трудоустройства. Перед загрузкой любых приложений необходимо убедиться, что ссылка ведет на официальный сайт компании-разработчика, а сам потенциальный работодатель действительно существует.