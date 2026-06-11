Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих фейковые стипендии и гранты

Для получения официальных мер поддержки не требуется предварительно переводить деньги третьим лицам

11 июня 2026, 09:46, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана, обещая россиянам получение стипендий, грантов и других выплат, якобы приуроченных ко Дню молодежи. Об этом РИА Новости рассказала исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.

По словам специалиста, особую осторожность следует проявлять при оформлении различных молодежных выплат через сторонние приложения и сомнительные интернет-ресурсы.

«С осторожностью следует относиться к оформлению различных стипендий и молодежных грантов дистанционно и через неофициальные приложения и сайты. Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения», — пояснила Русина.

Как отметила юрист, злоумышленники перенаправляют потенциальных жертв на сайты, внешне похожие на государственные порталы, молодежные платформы или страницы банков. Там пользователей просят заполнить анкету и предоставить конфиденциальную информацию.

В частности, мошенники могут требовать ввести реквизиты банковской карты якобы для зачисления денежных средств. В других случаях граждан убеждают заплатить "комиссию", "налог", "страховой взнос" или внести иной обязательный платеж, без которого получить выплату якобы невозможно.

Специалисты напоминают, что для получения официальных мер поддержки не требуется предварительно переводить деньги третьим лицам. Кроме того, перед вводом персональных данных следует внимательно проверять адрес сайта и пользоваться только проверенными государственными сервисами и официальными платформами.