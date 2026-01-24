НОВОСТИПроисшествия

Жителей оставшегося без газа села Бобровка "просят отключить обогреватели"

Сотрудники администрации "попросили потерпеть", пока восстанавливается подача газоснабжения

24 января 2026, 10:31, ИА Амител

Обогреватель / Фото: amic.ru
В алтайском селе Бобровка, где вечером 23 января пропал газ, сотрудники сельской администрации ходят по всем домам и "просят отключить краны в котлах", сообщил amic.ru местный житель.

«И диспетчеры просят отключить обогреватели. Ни света, ни газа. На улице -20 градусов», – рассказал наш читатель.

Как отметил собеседник, сейчас дома около +15 градусов. В администрации Первомайского района, по его словам, "просят потерпеть".

Другой читатель amic.ru сообщил, что из-за массового включения обогревателей "скачет напряжение". В итоге в поселке частично нет электричества.

В администрации Первомайского района сообщили, что ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа. К аварийно-восстановительным работам привлечены три дополнительные бригады.

Напомним, газ пропал вечером 23 января в трех населенных пунктах: в Бобровке, Лесном и Фирсово. На данный момент газоснабжение восстановлено только в Фирсово.

Предварительная причина приостановления газоснабжения – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.

Восстановление подачи газа / Фото: t.me/adm_pervomaiskiy

В поселках Лесной и Бобровка продолжаются работы по запуску газа

Ведется мониторинг температурного режима, при необходимости будет развернут пункт временного размещения
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:39:23 24-01-2026

Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и ои там все замёрзнут.
Наверное...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:56 24-01-2026

Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о...
85% населённых пунктов Алтайского края, в которых нет, не было и не планируется газ, солидарны с вами.

  52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:01 24-01-2026

Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о...
4 года уже замерзают,всё никак не могут ....Закалённые попались.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:15 24-01-2026

Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете. В любой стране мира. Только там почему то ждут устранения аварии, а здесь гнусные посты выставляют в местном интернете. Может людишки гавно?

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:01 24-01-2026

Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете....
Опять народеы плохой стране достался? Ну вот что за беда вечно такая

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:13 24-01-2026

Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете....
Может если бы СМИ меньше говорили как все плохо там, и как все зашибись у нас (нет), то и люди бы реагировали иначе

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:48 24-01-2026

Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... почему может? Их таких полно, через одного а то и чаще.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:47 24-01-2026

Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... Аварии то случаются. Только за такие тарифы у вас должно всё работать как швейцарские часы. А пока всё как у старичка Хунь Сунь Луня: ветер подул - света нет, мороз чуток - ни воды, ни газа. И чем вы людям при авариях помогаете? Правильно - ничем! Ан нет - просьбами потерпеть.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:34:35 26-01-2026

Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... Вот тебе и "инфраструктура".Деньги дерут ,а толку как с козла молока.А если ,не дай Бог,какие военные действия или там ещё какие катаклизмы,то на что способна вся эта хренотень?Получается выживай сам как хочешь,только денежки немалые не забывай им ссужать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:33 24-01-2026

Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... Причем тут европа и авария на газораспределительных сетях в АК? Пукнуть больше негде?

  -30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:22 24-01-2026

Гость (13:41:33 24-01-2026) Причем тут европа и авария на газораспределительных сетях в ... А притом что здесь же ранее писали о якобы недостатке газа для края и вообще Юга Сибири. Найди новость про перенос газификации Рубцовска. Для уважаемых партнеров же любые объемы

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:20 24-01-2026

Гость (14:23:22 24-01-2026) А притом что здесь же ранее писали о якобы недостатке газа д... Газ в Европу продают по прежнему

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:55:41 24-01-2026

В доме нужно иметь печь и генератор. Особенно в наше время.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:12 24-01-2026

Не поняла " ни света.." - куда обогреватель включать?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:00 24-01-2026

А вот это уже не по кайфу. Понастроили коттеджей около Фирсово зря получается?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тоха

08:13:41 25-01-2026

Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... в европу в прошлом году Россия увеличила подачу газа через Турецкий поток на 18 процентов это вам в уши дуют про то что они замерзают и какие то санкции

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:25 25-01-2026

Тоха (08:13:41 25-01-2026) в европу в прошлом году Россия увеличила подачу газа через Т... Это точно. Сквозит со всех сторон.

  -1 Нравится
Ответить
