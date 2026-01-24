Жителей оставшегося без газа села Бобровка "просят отключить обогреватели"
Сотрудники администрации "попросили потерпеть", пока восстанавливается подача газоснабжения
24 января 2026, 10:31, ИА Амител
В алтайском селе Бобровка, где вечером 23 января пропал газ, сотрудники сельской администрации ходят по всем домам и "просят отключить краны в котлах", сообщил amic.ru местный житель.
«И диспетчеры просят отключить обогреватели. Ни света, ни газа. На улице -20 градусов», – рассказал наш читатель.
Как отметил собеседник, сейчас дома около +15 градусов. В администрации Первомайского района, по его словам, "просят потерпеть".
Другой читатель amic.ru сообщил, что из-за массового включения обогревателей "скачет напряжение". В итоге в поселке частично нет электричества.
В администрации Первомайского района сообщили, что ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа. К аварийно-восстановительным работам привлечены три дополнительные бригады.
Напомним, газ пропал вечером 23 января в трех населенных пунктах: в Бобровке, Лесном и Фирсово. На данный момент газоснабжение восстановлено только в Фирсово.
Предварительная причина приостановления газоснабжения – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.
10:39:23 24-01-2026
Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и ои там все замёрзнут.
Наверное...
10:45:56 24-01-2026
Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о...
85% населённых пунктов Алтайского края, в которых нет, не было и не планируется газ, солидарны с вами.
10:50:01 24-01-2026
Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о...
4 года уже замерзают,всё никак не могут ....Закалённые попались.
11:07:15 24-01-2026
Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете. В любой стране мира. Только там почему то ждут устранения аварии, а здесь гнусные посты выставляют в местном интернете. Может людишки гавно?
12:58:01 24-01-2026
Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете....
Опять народеы плохой стране достался? Ну вот что за беда вечно такая
13:01:13 24-01-2026
Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете....
Может если бы СМИ меньше говорили как все плохо там, и как все зашибись у нас (нет), то и люди бы реагировали иначе
13:42:48 24-01-2026
Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... почему может? Их таких полно, через одного а то и чаще.
21:47:47 24-01-2026
Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... Аварии то случаются. Только за такие тарифы у вас должно всё работать как швейцарские часы. А пока всё как у старичка Хунь Сунь Луня: ветер подул - света нет, мороз чуток - ни воды, ни газа. И чем вы людям при авариях помогаете? Правильно - ничем! Ан нет - просьбами потерпеть.
08:34:35 26-01-2026
Гость (11:07:15 24-01-2026) Вы понимаете слово авария? Ну вот случаются аварии на свете.... Вот тебе и "инфраструктура".Деньги дерут ,а толку как с козла молока.А если ,не дай Бог,какие военные действия или там ещё какие катаклизмы,то на что способна вся эта хренотень?Получается выживай сам как хочешь,только денежки немалые не забывай им ссужать.
13:41:33 24-01-2026
Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... Причем тут европа и авария на газораспределительных сетях в АК? Пукнуть больше негде?
14:23:22 24-01-2026
Гость (13:41:33 24-01-2026) Причем тут европа и авария на газораспределительных сетях в ... А притом что здесь же ранее писали о якобы недостатке газа для края и вообще Юга Сибири. Найди новость про перенос газификации Рубцовска. Для уважаемых партнеров же любые объемы
15:50:20 24-01-2026
Гость (14:23:22 24-01-2026) А притом что здесь же ранее писали о якобы недостатке газа д... Газ в Европу продают по прежнему
10:55:41 24-01-2026
В доме нужно иметь печь и генератор. Особенно в наше время.
12:26:12 24-01-2026
Не поняла " ни света.." - куда обогреватель включать?
14:24:00 24-01-2026
А вот это уже не по кайфу. Понастроили коттеджей около Фирсово зря получается?
08:13:41 25-01-2026
Гость (10:39:23 24-01-2026) Ничего. Потерпим. Зато в европу мы теперь газ не продаём и о... в европу в прошлом году Россия увеличила подачу газа через Турецкий поток на 18 процентов это вам в уши дуют про то что они замерзают и какие то санкции
10:19:25 25-01-2026
Тоха (08:13:41 25-01-2026) в европу в прошлом году Россия увеличила подачу газа через Т... Это точно. Сквозит со всех сторон.