Жителей оставшегося без газа села Бобровка "просят отключить обогреватели"

Сотрудники администрации "попросили потерпеть", пока восстанавливается подача газоснабжения

24 января 2026, 10:31, ИА Амител

Обогреватель / Фото: amic.ru

В алтайском селе Бобровка, где вечером 23 января пропал газ, сотрудники сельской администрации ходят по всем домам и "просят отключить краны в котлах", сообщил amic.ru местный житель.

«И диспетчеры просят отключить обогреватели. Ни света, ни газа. На улице -20 градусов», – рассказал наш читатель.

Как отметил собеседник, сейчас дома около +15 градусов. В администрации Первомайского района, по его словам, "просят потерпеть".

Другой читатель amic.ru сообщил, что из-за массового включения обогревателей "скачет напряжение". В итоге в поселке частично нет электричества.

В администрации Первомайского района сообщили, что ведутся работы по опрессовке газопроводов для запуска газа. К аварийно-восстановительным работам привлечены три дополнительные бригады.

Напомним, газ пропал вечером 23 января в трех населенных пунктах: в Бобровке, Лесном и Фирсово. На данный момент газоснабжение восстановлено только в Фирсово.

Предварительная причина приостановления газоснабжения – возможное обмерзание или выход из строя регулятора давления газа.