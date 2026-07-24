Подрастающий котенок пумы теряет "детские" пятна. Видео из барнаульского зоопарка
Малыш все больше похож на взрослого хищника
24 июля 2026, 07:49, ИА Амител
Подрастающий детеныш пумы Саян начал терять "детские" пятна на своей шерсти, сообщили в барнаульском зоопарке.
«Чем старше котенок становится, тем менее заметны пятна на шерсти — это совершенно нормально для детенышей пумы. Саяну уже восемь месяцев, и он все больше напоминает взрослую пуму», — объяснили в зоосаде.
Сотрудники застали его за завтраком: юный хищник лакомился сочным куском мяса.
Котята пумы рождаются с темными пятнами и черными отметинами на ушах и хвосте. Так природа позаботилась о малышах, позволив им сливаться с пятнистым светом в лесу и быть менее заметными для хищников.
А к 8–12 месяцам пятна постепенно исчезают, как и у Саяна, добавили в зоопарке.
10:30:20 24-07-2026
Что то перестали каждый божий день писать про поиски семьи Усольцевых, на зоопарк переключились))🤨
15:12:10 24-07-2026
Гость (10:30:20 24-07-2026) Что то перестали каждый божий день писать про поиски семьи ... Зоопарк барнаульский. Туристы из другого региона, в красноярских СМИ читайте.