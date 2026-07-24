Подрастающий котенок пумы теряет "детские" пятна. Видео из барнаульского зоопарка

Малыш все больше похож на взрослого хищника

24 июля 2026, 07:49, ИА Амител

Детеныш пумы Саян из барнаульского зоопарка / Фото: барнаульский зоопарк

Подрастающий детеныш пумы Саян начал терять "детские" пятна на своей шерсти, сообщили в барнаульском зоопарке.

«Чем старше котенок становится, тем менее заметны пятна на шерсти — это совершенно нормально для детенышей пумы. Саяну уже восемь месяцев, и он все больше напоминает взрослую пуму», — объяснили в зоосаде.

Сотрудники застали его за завтраком: юный хищник лакомился сочным куском мяса.

Котята пумы рождаются с темными пятнами и черными отметинами на ушах и хвосте. Так природа позаботилась о малышах, позволив им сливаться с пятнистым светом в лесу и быть менее заметными для хищников.

А к 8–12 месяцам пятна постепенно исчезают, как и у Саяна, добавили в зоопарке.