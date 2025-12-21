Подросток в Химках погиб из-за взрыва регенеративного патрона, который был в портфеле

В результате взрыва пострадали еще три человека

21 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Погибший подросток / Источник фото: Baza

В подмосковных Химках погиб 12-летний подросток в результате взрыва регенеративного патрона, который сдетонировал прямо в его портфеле. Осколки пробили спину ребенка и повредили сердце, от полученных травм он скончался на месте.

По данным Telegram-канала "База", взорвавшийся предмет предварительно идентифицирован как регенеративный патрон РП-4 (или РП-4-01) – элемент изолирующих противогазов, предназначенный для выработки кислорода и поглощения углекислого газа и влаги. Очевидцы сообщают, что детонация произошла внутри рюкзака, на что указывают характер травм спины.

«Инцидент произошел возле дома № 1 в Банном переулке микрорайона Сходня. В результате взрыва пострадали еще три человека, двое из них – несовершеннолетние. 51-летнюю женщину с минно-взрывной травмой бедра госпитализировали в Химкинскую областную больницу. 15-летний подросток получил множественные осколочные ранения лица и плечевой артерии, его доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля», – пишет канал.

Как утверждают источники, погибший возвращался домой после встречи диггеров и, предположительно, положил в портфель уже активированный патрон. Ранее на подобных сходках такие устройства поджигали ради эксперимента – ранее взрывы происходили с задержкой и обходились без жертв. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

