Подросток в Химках погиб из-за взрыва регенеративного патрона, который был в портфеле
В результате взрыва пострадали еще три человека
21 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
В подмосковных Химках погиб 12-летний подросток в результате взрыва регенеративного патрона, который сдетонировал прямо в его портфеле. Осколки пробили спину ребенка и повредили сердце, от полученных травм он скончался на месте.
По данным Telegram-канала "База", взорвавшийся предмет предварительно идентифицирован как регенеративный патрон РП-4 (или РП-4-01) – элемент изолирующих противогазов, предназначенный для выработки кислорода и поглощения углекислого газа и влаги. Очевидцы сообщают, что детонация произошла внутри рюкзака, на что указывают характер травм спины.
«Инцидент произошел возле дома № 1 в Банном переулке микрорайона Сходня. В результате взрыва пострадали еще три человека, двое из них – несовершеннолетние. 51-летнюю женщину с минно-взрывной травмой бедра госпитализировали в Химкинскую областную больницу. 15-летний подросток получил множественные осколочные ранения лица и плечевой артерии, его доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля», – пишет канал.
Как утверждают источники, погибший возвращался домой после встречи диггеров и, предположительно, положил в портфель уже активированный патрон. Ранее на подобных сходках такие устройства поджигали ради эксперимента – ранее взрывы происходили с задержкой и обходились без жертв. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
08:01:28 22-12-2025
элемент изолирующих противогазов --- противогаз может взорваться?
09:25:05 22-12-2025
Гость (08:01:28 22-12-2025) элемент изолирующих противогазов --- противогаз может взорва... Это не простой противогаз , а изолирующий. Регенеративный патрон в нем вырабатывает кислород. И да он может взорваться.