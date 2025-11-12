В Подмосковье школьнику оторвало пальцы, когда он попытался поднять деньги с земли
Девятилетнего мальчика увезли в больницу
12 ноября 2025, 07:40, ИА Амител
В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик хотел поднять с земли деньги, но остался без пальцев. В десятирублевой купюре было замаскировано взрывное устройство, которое сдетонировало и разворотило ему кисть руки. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел на детской площадке около спортивной школы. Со слов очевидцев, школьник шел на тренировку и увидел на земле деньги. Когда он потянулся, чтобы поднять купюру, произошел взрыв. Источник уточняет, что мальчик нашел свернутые 10 рублей. По предварительным данным, внутри лежало продолговатое взрывное устройство, начиненное гвоздями.
На помощь мальчику бросились прохожие: они начали останавливать кровь и вызвали скорую. По данным СМИ, ребенку оторвало пальцы, его госпитализировали. Экстренные службы уже собрали все улики.
Информацию о произошедшем подтвердил тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Он помог погрузить мальчика в машину скорой помощи, которая увезла его в клинику Рошаля.
Точные причины произошедшего выясняют. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
09:10:54 12-11-2025
Нет слов. С детьми воюют.
10:45:26 12-11-2025
Гость (09:10:54 12-11-2025) Нет слов. С детьми воюют.... Да это дети же и подстроили.
12:05:36 12-11-2025
Гость (09:10:54 12-11-2025) Нет слов. С детьми воюют....
А виноват-то кто в этом?
09:52:57 12-11-2025
В моем детстве так пугали не подымать никакие игрушки.
11:23:26 12-11-2025
Гость (09:52:57 12-11-2025) В моем детстве так пугали не подымать никакие игрушки....
А в моём детстве так не пугали, потому что такого вообще не могло быть!
09:56:24 12-11-2025
твари
10:14:36 12-11-2025
было замаскировано взрывное устройство--- еще игрушки так минируют. Ну за ребенка ведь у аду будет. Даже возможно еще при жизни
17:24:25 12-11-2025
Гость (10:14:36 12-11-2025) было замаскировано взрывное устройство--- еще игрушки так ми... Гость, у Бога Ада нет, а вот у Дьявола, который пока временно правит по всей земле, стоит сплошной Ад. Этому врагу Бога, плевать на детей, на пенсионеров. Он играет с ними, как кошка с мышкой.
14:20:39 12-11-2025
Кто?
14:31:41 12-11-2025
Гость (14:20:39 12-11-2025) Кто?... Где?
17:03:59 12-11-2025
Гость (14:31:41 12-11-2025) Где?...
Когда?