В Подмосковье школьнику оторвало пальцы, когда он попытался поднять деньги с земли

Девятилетнего мальчика увезли в больницу

12 ноября 2025, 07:40, ИА Амител

Последствия взрыва в Красногорске / Фото: Shot

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик хотел поднять с земли деньги, но остался без пальцев. В десятирублевой купюре было замаскировано взрывное устройство, которое сдетонировало и разворотило ему кисть руки. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на детской площадке около спортивной школы. Со слов очевидцев, школьник шел на тренировку и увидел на земле деньги. Когда он потянулся, чтобы поднять купюру, произошел взрыв. Источник уточняет, что мальчик нашел свернутые 10 рублей. По предварительным данным, внутри лежало продолговатое взрывное устройство, начиненное гвоздями

На помощь мальчику бросились прохожие: они начали останавливать кровь и вызвали скорую. По данным СМИ, ребенку оторвало пальцы, его госпитализировали. Экстренные службы уже собрали все улики.

Информацию о произошедшем подтвердил тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Он помог погрузить мальчика в машину скорой помощи, которая увезла его в клинику Рошаля.

Точные причины произошедшего выясняют. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Атака БПЛА на Белгород / Фото: Baza

В Белгороде 18-летнему парню оторвало руку в результате атаки БПЛА

В ночь на 18 марта беспилотники атаковали Белгород и Белгородскую область
Комментарии

Гость

09:10:54 12-11-2025

Нет слов. С детьми воюют.

Гость

10:45:26 12-11-2025

Гость (09:10:54 12-11-2025) Нет слов. С детьми воюют.... Да это дети же и подстроили.

Гость

12:05:36 12-11-2025

Гость (09:10:54 12-11-2025) Нет слов. С детьми воюют....
А виноват-то кто в этом?

Гость

09:52:57 12-11-2025

В моем детстве так пугали не подымать никакие игрушки.

Гость

11:23:26 12-11-2025

Гость (09:52:57 12-11-2025) В моем детстве так пугали не подымать никакие игрушки....
А в моём детстве так не пугали, потому что такого вообще не могло быть!

Гость

09:56:24 12-11-2025

твари

Гость

10:14:36 12-11-2025

было замаскировано взрывное устройство--- еще игрушки так минируют. Ну за ребенка ведь у аду будет. Даже возможно еще при жизни

Гость

17:24:25 12-11-2025

Гость (10:14:36 12-11-2025) было замаскировано взрывное устройство--- еще игрушки так ми... Гость, у Бога Ада нет, а вот у Дьявола, который пока временно правит по всей земле, стоит сплошной Ад. Этому врагу Бога, плевать на детей, на пенсионеров. Он играет с ними, как кошка с мышкой.

Гость

14:20:39 12-11-2025

Кто?

Гость

14:31:41 12-11-2025

Гость (14:20:39 12-11-2025) Кто?... Где?

Гость

17:03:59 12-11-2025

Гость (14:31:41 12-11-2025) Где?...
Когда?

