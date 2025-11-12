Девятилетнего мальчика увезли в больницу

12 ноября 2025, 07:40, ИА Амител

Последствия взрыва в Красногорске / Фото: Shot

В подмосковном Красногорске девятилетний мальчик хотел поднять с земли деньги, но остался без пальцев. В десятирублевой купюре было замаскировано взрывное устройство, которое сдетонировало и разворотило ему кисть руки. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на детской площадке около спортивной школы. Со слов очевидцев, школьник шел на тренировку и увидел на земле деньги. Когда он потянулся, чтобы поднять купюру, произошел взрыв. Источник уточняет, что мальчик нашел свернутые 10 рублей. По предварительным данным, внутри лежало продолговатое взрывное устройство, начиненное гвоздями.

На помощь мальчику бросились прохожие: они начали останавливать кровь и вызвали скорую. По данным СМИ, ребенку оторвало пальцы, его госпитализировали. Экстренные службы уже собрали все улики.

Информацию о произошедшем подтвердил тренер по дзюдо Владимир Шарупич. Он помог погрузить мальчика в машину скорой помощи, которая увезла его в клинику Рошаля.

Точные причины произошедшего выясняют. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.