В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение
Сильный ветер, метели и снег будут преобладать в регионе на выходных
13 января 2023, 15:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Предупреждение о неблагоприятной погоде продлили в Алтайском крае, сообщили в мэрии Барнаула.
"Днём 14 января и сутки 15 января ожидаются снег, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах возможна сильная гололедица, местами снежные заносы", — предупредили в горадминистрации.
Жителям следует соблюдать правила безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112.
13 января в Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких дорогах, ведущих из Барнаула в Павловск, Алейск и Заринск.
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