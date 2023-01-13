В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение

Сильный ветер, метели и снег будут преобладать в регионе на выходных

13 января 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предупреждение о неблагоприятной погоде продлили в Алтайском крае, сообщили в мэрии Барнаула.

"Днём 14 января и сутки 15 января ожидаются снег, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах возможна сильная гололедица, местами снежные заносы", — предупредили в горадминистрации.

Жителям следует соблюдать правила безопасности в непогоду. В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112.

13 января в Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на нескольких дорогах, ведущих из Барнаула в Павловск, Алейск и Заринск.