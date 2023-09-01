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Покупатель снял птичку в "Магните", клевавшую колбасу по очень хорошей скидке

Рядом висела колбаса в два раза дороже, но пернатый покупатель выбрал более социальный вариант

01 сентября 2023, 12:25, ИА Амител

Житель Петрозаводска снял на видео синицу, которая лакомилась колбасой в магазине "Магнит". Кадры опубликовал паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

На кадрах птичка уселась на колбасу со скидкой 47%, продававшуюся за 99 рублей 99 копеек.

Фото: Barnaul 22

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По словам очевидцев, продавцы в курсе проблемы, но ничего не предпринимают
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Комментарии 3

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Гость

13:14:59 01-09-2023

Надо брать ! Животные чувствуют натур.продукт)))

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Гость

13:26:31 01-09-2023

пытается переклюнуть верёвочку, что бы унести колбасу к себе в гнездо...

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Гость

13:29:29 01-09-2023

Все правильно. Увидел хорошие скидки - не щелкай клювом...

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