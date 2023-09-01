Покупатель снял птичку в "Магните", клевавшую колбасу по очень хорошей скидке
Рядом висела колбаса в два раза дороже, но пернатый покупатель выбрал более социальный вариант
01 сентября 2023, 12:25, ИА Амител
Житель Петрозаводска снял на видео синицу, которая лакомилась колбасой в магазине "Магнит". Кадры опубликовал паблик "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".
На кадрах птичка уселась на колбасу со скидкой 47%, продававшуюся за 99 рублей 99 копеек.
13:14:59 01-09-2023
Надо брать ! Животные чувствуют натур.продукт)))
13:26:31 01-09-2023
пытается переклюнуть верёвочку, что бы унести колбасу к себе в гнездо...
13:29:29 01-09-2023
Все правильно. Увидел хорошие скидки - не щелкай клювом...