Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета прилетела из России

Предварительная информация опровергает утверждения о ракетном ударе РФ по Польше. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден на полях саммита G20. Его слова передаёт РИА Новости.

«Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал американский лидер.

15 ноября польское радио ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщило, что две ракеты упали в деревне Пшеводув на границе с Украиной. По данным спасательных служб, погибли два человека.

После произошедшего в зарубежных СМИ появились сведения, что упавшие ракеты могли быть российскими. Однако эту информацию опровергли в Минобороны РФ. Президент Польши Анджей Дуда позднее заявил, что страна не располагает точными данными о том, кто выпустил ракету. Стоит подчеркнуть, что глава государства говорил именно об одной ракете, а не о двух, как отмечали местные медиа.