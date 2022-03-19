Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях для Китая при поддержке РФ
Главы двух государств провели телефонные переговоры
19 марта 2022, 05:27
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Китай будут ждать последствия, если Пекин окажет поддержку РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.
«Байден ясно дал понять, что будут последствия, если Китай предоставит помощь России», — сказал чиновник во время телефонного брифинга.
При этом он не указал, будут ли это санкции или другие меры.
Напомним, Байден и Си Цзиньпин провели 18 марта телефонные переговоры, во время которых обсудили кризис на Украине.
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