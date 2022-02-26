Бегство Зеленского и новые санкции. Что известно об обстановке на Украине и в России на третий день спецоперации?
Войска ДНР и ЛНР продвигаются всё дальше и берут под контроль всё новые города Украины
Третий день на территории Украины продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. За три дня поражён 821 объект военной инфраструктуры Украины, а группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России продолжили наступления. Правда, на какое-то время военные взяли паузу: президент России Владимир Путин приказал остановить движение основных войск в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом. Однако украинская сторона от переговоров отказалась, поэтому план военной спецоперации возобновили. О других важных результатах спецоперации, а также обстановке в России и Украине 26 февраля — в материале amic.ru.
Взятие Мелитополя и удары по ДНР и ЛНР
Вооружённые силы РФ поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, удары нанесены по 14 военным аэродромам, 19 пунктам управления и узлам связи, 24 зенитным ракетным комплексах ПВО С-300 и “Оса”, 48 радиолокационным станциям.
“В течение ночи Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины”, — сообщил Конашенков.
Сейчас под контролем ВС России находятся многие крупные населённые пункты Украины, в том числе город Мелитополь, который был взят без сопротивления. Войска ЛНР продвинулись с начала операции на глубину до 46 километров и взяли под контроль населённые пункты Счастье и Муратово, сообщили в Минобороны РФ. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровское, продвинулась ещё на 10 километров и овладела населёнными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.
Полностью перешёл под контроль армии России остров Змеиный в Чёрном море. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова не пострадал, все они сложили оружие.
В то же время украинские войска 26 февраля обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР и ЛНР (данных о погибших и пострадавших не поступало) и развернули установки “Град” в жилом квартале Киева. Действия украинской армии, по сообщениям российского Минобороны, стали причиной частичного разрушения жилого дома в Киеве: его поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса “Бук”.
Временная пауза
Президент России Владимир Путин днём 26 февраля распорядился остановить продвижение российских военных сил по территории Украины. Это было связано с планируемыми переговорами с украинским руководством.
“Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали лёгкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили”, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако позже стало известно, что Киев вновь отказался от переговоров. В связи с этим продвижение российских войск в рамках спецоперации на Украине продолжилось.
“После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции”, — сообщили в Минобороны России во время вечернего брифинга.
Бегство Зеленского и киевляне “под землёй”
26 февраля спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил о бегстве президента Украины Владимира Зеленского из Киева.
“Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее”, — написал Володин у себя в Telegram-канале.
Он сообщил, что это информация от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с Зеленским в Киеве.
“Их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов”, — заявил Володин.
В самом Киеве уже второй день закрыто метро: тысячи жителей города практически поселились под землёй.
“Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут”, — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Он также призвал жителей украинской столицы не покидать свои жилища или укрытия. “Не выходите и не выезжайте в город, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры”, — отметил он.
В то же время в Минобороны России сообщили, что киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздаёт жителям украинских населённых пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатомёты и боеприпасы.
“Втягивание националистами мирного населения Украины в боевые действия неминуемо приведёт к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям”, — отметили в ведомстве.
Новые санкции
США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Генштаба Валерия Герасимова, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и других российских политиков. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передаёт РИА Новости.
Пакет санкций Евросоюза также включает финансовые и технологические ограничения против крупных промышленных предприятий и банков. Введён запрет на экспорт товаров для авиационной и космической промышленности. Россиянам запрещено хранить на депозитах в европейских банках больше 100 тыс. евро. Запрещено продавать гражданам РФ ценные бумаги в евро.
Также стало известно, что новые санкции против России ввела Япония. Она запретила выдачу виз гражданам нашей страны, заморозила активы частных лиц и финансовых организаций, запретила экспортировать в Россию товары, которые могут быть использованы в военных целях. Также Япония замораживает активы банка “Россия”, Промсвязьбанка и ВЭБ.
Вечером 26 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение отключать РФ от SWIFT. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.
Что такое система SWIFT и заблокируют ли банковские карты россиян, если ее отключат
Все санкции, которые Запад и другие страны сейчас вводят против России, в Кремле называют прогнозируемыми.
“Санкции весьма серьёзные — несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьёзно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы”, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также добавил, что незамедлительно принимаются меры для минимизации ущерба от этих санкций. “Для бесперебойного функционирования всех отраслей и систем нашей экономики. Все возможности и потенциал для этого есть. Он был заранее создан и подготовлен для таких ситуаций”, — сказал представитель Кремля.