Более двух тысяч обращений рассмотрел за год омбудсмен в Алтайском крае

За 2021 год уполномоченный по делам человека в Алтайском крае рассмотрел 2051 обращение от жителей региона. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, об этом заявил омбудсмен Борис Ларин в ходе встречи с губернатором Виктором Томенко.

Отмечается, что за год уменьшилось количество жалоб на работу медицинских учреждений, в том числе на отказы в госпитализации, качество лечения. Также сократилось число просьб о содействии в переводе в иные учреждения здравоохранения. Вместе с тем гораздо чаще граждане задавали вопросы о принятии дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Наибольшее число таких обращений связано с правомерностью введения обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и QR-кодов.

Чаще всего в 2021 году к уполномоченному обращались с вопросами социального обеспечения. Сотни граждан пожилого возраста жаловались на действия организаций, которые за деньги предлагают оказать услуги по перерасчёту размера пенсий.

«Из сотен таких обращений две трети подготовлены недобросовестными, точнее сказать, бессовестными юридическими компаниями, которые обещают пенсионерам улучшить их пенсионное обеспечение. Эти обещания безосновательны. С людей берут деньги за составление элементарных писем: иногда они даже в адресах путаются и направляют их в Пенсионный фонд, уполномоченному по правам человека, Министерство социальной защиты. За подготовку одного письма берут от 2000 рублей. Мы начали соответствующие разбирательства, органами внутренних дел проводятся проверки по ряду таких „конторок“. Были положительные примеры, когда нам удавалось заставить их вернуть людям деньги», — рассказал Ларин.

Томенко обратил внимание, что в борьбе с подобной деятельностью необходимо основное внимание уделить информированию граждан.

«Самое главное — разъяснение того, что не нужно прибегать к помощи каких-то странных структур. Есть государственные органы, которые обязаны разобраться в ситуации человека, помочь ему. Сегодня на это настроены все органы власти — и федеральные, и региональные, и на местном уровне всегда помогут. Надо обязательно людям разъяснять и показывать эти примеры. В таких делах, наверное, не так легко найти юридический состав, например, о мошенничестве, и суммы относительно небольшие, но для человека они существенны», — подчеркнул Виктор Томенко.

Также отмечалось, что в крае решаются задачи, которые рассмотрены во время предыдущей встречи губернатора и уполномоченного в марте 2021 года. Так, в Рубцовске создан и в ближайшее время начнёт работать центр социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определённого места жительства. В крае будет продолжен ремонт помещений школьных интернатов, предназначенных для проживания детей из отдалённых малых сёл. Оказание плановой медицинской помощи восстановлено в мае-июне прошлого года, и с тех пор не прерывалось даже в периоды значительного ухудшения эпидемиологической ситуации.

По оценке Ларина, в целом ситуация с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Алтайском крае остаётся стабильной, несмотря на влияние ряда негативных факторов, связанных с пандемией COVID-19. Органы государственной власти принимают меры по защите здоровья жителей края, увеличивают объёмы социальной поддержки нуждающихся групп населения, поддерживается уровень занятости, реализуется целый ряд важных для региона программ.