Депутаты думы Барнаула одобрили отчёт Вячеслава Франка о работе в 2021 году

Депутаты городской думы 18 марта большинством голосов приняли отчёт главы Барнаула Вячеслава Франка по итогам 2021 года. По словам градоначальника, прошедший год был успешным, администрацией была проделана большая работа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за совместную, продуктивную работу на благо жителей Барнаула и выразил надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество.

«Нас объединяет общее желание — сделать наш город лучше. 2022 год ставит перед нами масштабные задачи. Но любые перемены происходят не вдруг. Они требуют серьёзных усилий и командной работы. Для успешной реализации наших планов очень важны правильная стратегия и доверие», — сказал Вячеслав Франк.

По словам градоначальника, в сентябре 2022 года пройдут выборы депутатов Барнаульской городской Думы. Мэр подчеркнул, что дата сегодняшнего заседания совпала с одной из важнейших дат в истории нашей страны. 18 марта 2014 года Республика Крым и город-герой Севастополь воссоединились с Россией.

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Политика Год был успешным. Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал, как отработала администрация в 2021 году

«Спустя восемь лет наша страна вновь переживает сложные, но судьбоносные дни. Здесь, в этом зале, собрались депутаты, представляющие различные политические партии. В условиях санкций необходимо совместно с краем принимать оперативные решения по защите экономики и граждан», — добавил Вячеслав Франк.

Подробнее об отчёте градоначальника Барнаула о работе в 2021 году читайте в ближайшее время на нашем сайте.