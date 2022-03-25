«Единая Россия»: В городе Мариуполь создан центр гуманитарной помощи

В центре гуманитарной помощи «Единой России» жители Мариуполя могут получить необходимую поддержку. Организована раздача продуктов питания, предметов первой необходимости, бытовой химии. Здесь также можно зарядить телефон и получить сим-карту. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия» ER.ru.

С жителями Мариуполя, других сёл и городов, которые подвергаются ежедневным атакам со стороны вооружённых формирований Украины, встретился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Они посетили ПВР в посёлке Володарское. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, оказывают медицинскую помощь, после чего эвакуируют в Россию. Ежедневно через пункт проходит в среднем около 1 700 человек.

«В Ростове есть несколько пунктов временного размещения, дальше — по вашему выбору. В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», отвечая на вопрос об этапах и местах эвакуации.

В свою очередь, Денис Пушилин уточнил, что пока нельзя снять деньги с украинских карточек, этот вопрос прорабатывается. По его словам, какое-то время в магазинах ДНР в рознице будут использоваться и гривна, и рубль, чтобы люди не потеряли свои сбережения. Но потом полностью в оборот войдёт рубль.

Интересовались люди и порядком начисления пенсий.

«Пенсии пока назначаются минимальные. Как только все пенсионные дела будут установлены, соответственно, начнут выплачиваться пенсии. Исходя из стажа», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, задача номер один — восстановить хозяйство.

«Россия будет всё восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и всё сделаем. Всё восстановим», — подчеркнул Андрей Турчак.

Денис Пушилин отметил, что, в первую очередь, нужно полностью освободить Мариуполь. Что касается тех районов, которые находятся под контролем Донецкой Народной Республики и освобождены, из них уже люди могут выехать.

«У нас и наших специалистов появляется возможность посмотреть степень разрушения, хотя бы предварительно, и что нужно непосредственно для восстановления. Планируем всё восстановить, всё запустить, чтобы предприятия работали. Это крупный город, промышленный, тем более портовый, поэтому вот задача такая», — сказал глава ДНР.

На вопрос людей, когда можно будет вернуться домой, он подчеркнул — как только будет обеспечена безопасность и закрыт тепловой контур. При освобождении населённых пунктов начинает работать Межведомственный оперативный штаб для координации деятельности по первоочередному жизнеобеспечению населения освобождённых территорий.

«Задача — закрыть первичные потребности: питание, медицину, чтобы заработали амбулатории и всем были обеспечены. Восстанавливается электроэнергия, связь. Первоначально, где это возможно, закрывается тепловой контур, чтобы там можно было находиться. А дальше уже подключаются специалисты Минстроя совместно с коллегами из Российской Федерации», — рассказал Денис Пушилин.

Также было отмечено, что некоторые здания смысла восстанавливать нет: вооружённые формирования Украины при отступлении буквально расстреливают инфраструктуру. «Такова нацистская идеология с учётом большого количества оружия на руках», — сказал глава ДНР.