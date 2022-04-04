«Единая Россия» закрепила депутатов АКЗС за каждым муниципалитетом в Алтайском крае

За каждым муниципальным образованием в Алтайском крае будет закреплён депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС. Такое решение принял президиум Регионального политсовета партии на заседании 30 марта.

Все единороссы в краевом Заксобрании теперь дополнительно будут курировать одну или несколько территорий, не имеющих своего депутата от «Единой России» в АКЗС.

«Закреплённые депутаты будут участвовать в заседаниях представительных органов муниципальных образований, выступать с информацией по наиболее важным политическим и социально-экономическим вопросам, встречаться с населением в рамках работы общественных приёмных партии. В целом принимать активное участие в жизни муниципалитетов, поскольку наши избиратели есть везде, в том числе в округах, где наших избранных депутатов нет, и мы не можем оставить людей», — рассказал об инициативе секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко.

Александр Романенко будет курировать Змеиногорский, Локтевский и Третьяковский районы, от которых избирался в прошлые созывы, а также город Рубцовск.

Единороссам предстоит контролировать реализацию национальных и партийных проектов, государственных программ на закрепленных территориях и помогать муниципальным властям в решении проблем.