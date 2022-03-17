Единственный алтайский сахарный завод ушел на плановый ремонт на фоне ажиотажа

Единственный в Алтайском крае Черемновский сахарный завод переработал все запасы свёклы и ушёл на ремонт. Как сообщает «КП», в краевом управлении уточнили, что это плановые действия, которые выполняются ежегодно. При этом в социальных сетях всё чаще обращают внимание на пустые полки с сахаром в магазинах и быстрый рост цен.

Так, завод ушёл на «профилактику» ещё 29 января. По графику к этому времени предприятие заканчивает переработку свёклы, полученной с осеннего урожая. В этом сезоне поступил 1 млн тонн сырья, из которого получилось 125 тысяч тонн сахара, уточнили в профильном управлении.

При этом повышенный спрос в магазинах на продукцию никак не отразился на работе завода, а новый этап переработки планируют запустить уже после следующего сбора урожая.

В Алтайпищепроме отметили, что сбоев в поставках сахара в крае нет, отгрузки идут по условиям договоров. В ведомстве подчеркнули, что дефицита товара не наблюдается, а ажиотаж создан искусственно, кем именно, неизвестно. Такое же мнение высказали и в ФАС — цена растёт из-за ажиотажного спроса.