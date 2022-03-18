Глава Бийска Александр Студеникин в конце марта представит отчёт о своей работе

Глава Бийска Александр Студеникин 31 марта представит депутатам гордумы отчёт о своей работе. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

На заседании будут присутствовать представители городской администрации, руководители предприятий, а также общественные и политические деятели.

Отмечается, что отчёт Студеникина значится первым вопросом на повестке заседания.

18 марта с отчётом перед Барнаульской гордумой выступил Вячеслав Франк. Он рассказал о том, каких успехов удалось добиться городу за 2021 год, а также обозначил вопросы, которые будут решаться в текущем году.