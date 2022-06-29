Глава Конституционного суда выступил против возвращения смертной казни в России

Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что ни законом, ни референдумом, ни поправкой в конституцию вернуть смертную казнь в России нельзя. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Зорькина, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики.

«И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», — сказал Зорькин.

Он добавил, что в свое время депутаты отказались от решения этого вопроса, после чего им занялся Конституционный суд.

Зорькин пояснил, что единственный способ возвращения смертной казни после длительного моратория — принятие новой Конституции.