ЛДПР попросила генпрокурора запретить Mash из-за сообщения о смерти Жириновского

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash, который сообщил о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на текст распоряжения сообщает ТАСС.

В документе указано, что заведомо ложная информация получила огромную огласку. При этом в ЛДПР убеждены, что Mash распространил ее намеренно.

Депутат попросил провести проверку по данному факту и принять меры «вплоть до возбуждения административных и уголовных дел». Кроме того, Власов предложил рассмотреть возможность признания указанного Telegram-канала нежелательной в России организацией и запретить его деятельность на территории страны.

Напомним, что 25 марта в Telegram-канале появилась информация, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы скончался. Информацию опровергли Володин, Минздрав РФ и ЛДПР. Спикер Госдумы подчеркнул, что политик жив, но находится в тяжёлом состоянии.