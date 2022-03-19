LG приостанавливает поставки в Россию
Компания будет следить за развитием ситуации
19 марта 2022, 06:29
Южнокорейский производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил о приостановке всех поставок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.
«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию», — говорится в релизе на сайте компании.
Компания отмечает, что будет следить за развитием ситуации.
LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
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