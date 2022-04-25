Макрон победил на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах, набрав 58,55% голосов. Об этом сообщили в МВД Франции после подсчёта 100% голосов.

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая была соперницей Макрона во втором круге, признала своё поражение, но отметила, что продолжит выполнять обязательства перед французами. Она также пообещала, что её движение начнёт борьбу за проход в парламент страны.

Напомним, что первый тур прошёл 10 апреля, в нём принимали участие 12 кандидатов. Тогда действующий глава государства набрал 27,84% голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15% .

Президент Франции избирается сроком на пять лет, а участие в голосовании могут принять около 49 млн человек.