«Меньше проблем». Медведев прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия

По словам Медведева, украинцам была протянута «рука христианского милосердия»

06 января 2023, 15:35, ИА Амител

Дмитрий Медведев/ Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отказ Украины от рождественского перемирия, предложенного патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным. Пост Медведев выложил в своём Telegram-канале.

Медведев написал, что Украине «была протянута рука христианского милосердия на Великий праздник», но руководители страны её отвергли.

По словам Медведева, теперь участвующие в СВО российские солдаты могут «спокойно выдохнуть, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на поражение». Медведев считает, что это решение принесёт «меньше проблем и лукавства» для России.

«Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врождённого чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура. И она будет продолжена западными свинопасами», — написал Медведев.

Медведев назвал Евросоюз «свинарником» и отметил, что европейские страны «успели вякнуть про недопустимость перемирия». Затем Медведев сказал, что они наследники нацистов, которые «никогда не жалели ни людей, ни животных», и добавил: «Им не привыкать».

Напомним, что организовать «рождественское перемирие» предложил патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Затем президент России Владимир Путин поручил ввести по всей линии боевого соприкосновения на Украине режим прекращения огня. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу также приказал на 36 часов (с 12:00 6 января до 24:00 7 января) ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения.

Однако украинские власти отвергли предложение о перемирии, президент Украины Владимир Зеленский назвал его «прикрытием».