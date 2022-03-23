Метели и гололедица. О погоде в Алтайском крае 24 марта

Небольшой, местами умеренный мокрый снег ожидается в Алтайском крае днём 24 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в регионе ожидаются метели.

По прогнозу синоптиков, дневная температура составит от -4 до +1 градуса. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14м/с, местами порывы 19-24м/с.

В Барнауле от -1 до -2 градусов. Временами мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 9-14м/с, порывы до 19м/с.